Sinan Akçıl ‘Siyasi görüşüm nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüm’ diyerek o isimleri tek tek açıkladı

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasi görüşü nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüğünü belirten Akçıl, bu kişilerin kendisini sosyal medyada takipten çıkardığını söyledi ve isimlerini canlı yayında tek tek açıkladı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, hem yaptığı açıklamalar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son olarak Ferit Ömeroğlu’nun sunduğu Olduğu Gibi programına konuk olan Akçıl, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği için bazı sanatçılar tarafından kendisine tepki gösterildiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı canlı yayında, "Siyasi görüşümden dolayı bana küsenler oluyor. Beni takipten çıkaranlar olmuş" dedi.

Bu kişileri tek tek açıklayan Akçıl, “Danla Bilic… Ne alaka? Melek Mosso… Ne alaka? Bunlar sadece fark ettiklerim. Zaten üç ay sonra falan anlıyorum. Fanlarım söylüyor da öyle haberim oluyor” dedi.

Ünlü şarkıcı, bu durumu anlamsız bulduğunu da ekleyerek, “Belki bir zamanlar bana müzisyen olarak hayranlık duyuyorlardı. Ama Danla Bilic, birlikte çektiğimiz programı bile sildirmiş. Ne yaşadığını anlayabilmiş değilim” şeklinde konuştu.