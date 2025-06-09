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Sinan Akçıl ‘Siyasi görüşüm nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüm’ diyerek o isimleri tek tek açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sinan Akçıl ‘Siyasi görüşüm nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüm’ diyerek o isimleri tek tek açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyasi görüşü nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüğünü belirten Akçıl, bu kişilerin kendisini sosyal medyada takipten çıkardığını söyledi ve isimlerini canlı yayında tek tek açıkladı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, hem yaptığı açıklamalar hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Son olarak Ferit Ömeroğlu’nun sunduğu Olduğu Gibi programına konuk olan Akçıl, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sinan Akçıl ‘Siyasi görüşüm nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüm’ diyerek o isimleri tek tek açıkladı - 1. Resim

Akçıl, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklediği için bazı sanatçılar tarafından kendisine tepki gösterildiğini dile getirdi. Ünlü şarkıcı canlı yayında, "Siyasi görüşümden dolayı bana küsenler oluyor. Beni takipten çıkaranlar olmuş" dedi.

Sinan Akçıl ‘Siyasi görüşüm nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüm’ diyerek o isimleri tek tek açıkladı - 2. Resim

Bu kişileri tek tek açıklayan Akçıl, “Danla Bilic… Ne alaka? Melek Mosso… Ne alaka? Bunlar sadece fark ettiklerim. Zaten üç ay sonra falan anlıyorum. Fanlarım söylüyor da öyle haberim oluyor” dedi.

Sinan Akçıl ‘Siyasi görüşüm nedeniyle bazı sanatçılardan tepki gördüm’ diyerek o isimleri tek tek açıkladı - 3. Resim

Ünlü şarkıcı, bu durumu anlamsız bulduğunu da ekleyerek, “Belki bir zamanlar bana müzisyen olarak hayranlık duyuyorlardı. Ama Danla Bilic, birlikte çektiğimiz programı bile sildirmiş. Ne yaşadığını anlayabilmiş değilim” şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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