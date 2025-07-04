Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bir ülkenin kabusu sona erdi! Salgın sonunda bitti

Bir ülkenin kabusu sona erdi! Salgın sonunda bitti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bir ülkenin kabusu sona erdi! Salgın sonunda bitti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, Aralık 2024’ten bu yana 496 vaka ve 9 can kaybına yol açan kolera salgınının, son 50 gündür vaka görülmemesi nedeniyle sona erdiğini açıkladı. Ancak Bakan, süren kuraklık nedeniyle su ve hijyen sorunlarının kolera riskini hâlâ canlı tuttuğuna dikkat çekti.

Zambiya Sağlık Bakanı Elijah Muchima, yaptığı basın açıklamasında, Aralık 2024'ten bu yana 496 vaka ve 9 ölümün kaydedildiği kolera salgınının sona erdiğini duyurdu.

Bir ülkenin kabusu sona erdi! Salgın sonunda bitti - 1. Resim

SIFIR BULAŞ SEVİYESİNE GELİNDİ

Muchima, ülkede 13 Mayıs'tan bu yana, son 50 gün içinde yeni kolera vakası tespit edilmediğini belirterek, "Bu sıfır bulaş süresi, kolera kontrolüne ilişkin küresel görev gücünün tanımladığı küresel kriterleri karşılıyor ve salgının sona erdiğini ilan etmemize olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte, devam eden kuraklığın su güvenliğini ve hijyen koşullarını tehdit ettiğine dikkati çeken Muchima, bu nedenle hastalık riskinin sürdüğünü ve ülkenin henüz kolera tehdidinden tamamen kurtulmadığını vurguladı.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve buna bağlı olarak ciddi su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'dan yurda döndü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan'da 5 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü var - DünyaPakistan'da 5 katlı bina çöktü: Çok sayıda ölü varABD'nin ünlü gemisine rakip! Çin'in ilk yerli ve milli uçak gemisi Hong Kong'da - DünyaABD'nin ünlü uçak gemisine rakip! Çin'den yerli üretim gemiNükleer tehdit yeniden kapıda! UAEA müfettişleri İran'dan resmen ayrıldı - DünyaUAEA müfettişleri İran'dan resmen ayrıldıTürklerin de bulunduğu otobüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var - DünyaTürklerin de bulunduğu otobüs kaza yaptı! 31 yaralıDünyanın en büyük projesi uydu görüntülerinde ortaya çıktı! %80’i tamamlanmış - DünyaDünyanın en büyük projesi uyduya takıldı! % %80'i hazırMilyonlarca dolarlık uçaklar meğerse “tahta çitle” korunuyormuş! Rusya dalga geçti - DünyaMilyon dolarlık jetlere tahta çit koruması!
Sonraki Haber Yükleniyor...