Zambiya'da fil saldırısı! Safari tutkusu kabusa döndü

Zambiya’nın dünyaca ünlü Güney Luangwa Ulusal Parkı’nda safari yapan turistler korku dolu anlar yaşadı! Emziren bir dişi filin saldırısında iki kadın turist feci şekilde hayatını kaybetti.

Zambiya'nın doğusundaki Güney Luangwa Ulusal Parkı'nda safari yapan iki kadın turist, saldırgan bir filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yerel polis şefi Robertson Mweemba, BBC'ye yaptığı açıklamada, ölenlerin İngiltere'den 68 yaşındaki Easton Taylor ve Yeni Zelanda'dan 67 yaşındaki Alison Taylor olduğunu belirtti.

EMZİREN FİLİN SALDIRISI ENGELLENEMEDİ

Polis, dişi bir filin yavrusuyla birlikte olduğu sırada turist grubuna saldırdığını ve tur rehberlerinin ateş ederek saldırıyı durdurma girişimlerinin başarısız olduğunu açıkladı.

Mweemba, "Fil arkadan saldırdığında diğer kamplara geçiyorlardı. Ziyaretçilerimizi kaybettiğimiz için gerçekten çok üzgünüz." dedi. Her iki kadının da olay yerinde hayatını kaybettiği paylaşıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Zambiya'da ölen İngiliz kadının ailesine destek verdiklerini ve yerel yetkililerle temas halinde olduklarını duyurdu. Yeni Zelanda makamları da aileyle irtibat kurduklarını ve konsolosluk desteği sağladıklarını açıkladı.

TEHLİKENİN ADRESİ: GÜNEY LUANGWA ULUSAL PARKI

Olayın başkent Lusaka'nın yaklaşık 600 kilometre doğusundaki Big Lagoon Kampı yakınlarında gerçekleştiği belirtildi. İki turistin dört gün boyunca kamp alanında kaldığı ve olay sırasında rehberli bir yürüyüş grubunun parçası oldukları ifade edildi.

Polis yetkilileri, dişi fillerin yavrularına karşı son derece korumacı davrandığını ve bu tür saldırıların ani olabileceğini vurguladı. Mweemba, "Hayvanları kontrol etmek çok zor ve turistler onları beslemekten hoşlanıyor." diyerek uyarıda bulundu.

İLK DEĞİL

Yetkililer, turistlerin vahşi yaşamı gözlemlerken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırken, geçtiğimiz yıl da iki Amerikalı turistin Güney Afrika'da safari araçlarında ayrı ayrı fil saldırılarında hayatını kaybettiğini aktardı.