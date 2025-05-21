AK Parti harekete geçti! Sağlıkta şikâyetlere kalıcı çözüm geliyor

Sağlık sisteminin röntgenini çeken AK Parti, akademisyenlerden STK’lara, sağlık çalışanından araştırmacılara kadar herkesten görüş alıp etkili sağlık politikaları oluşturacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti, son dönemde şikâyetlerin arttığı sağlık sisteminin röntgenini çekiyor. Şubat ayında yapılan büyük kongrede oluşturulan Sağlık Politikaları Başkanlığı, sağlık sisteminde kalıcı ve etkili çözümler üretmek maksadıyla kapsamlı bir istişare süreci başlattı. Başkanlık, sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan akademisyenlere, sivil toplum temsilcilerinden uzman derneklerine kadar geniş bir yelpazede paydaşların görüşlerini alıyor. Sağlık alanında hem hizmet verenlerin hem de hizmet alanların yaşadığı sıkıntıları doğrudan sahadan dinleyerek sistemin aksayan yönlerine ışık tutmayı hedefleyen çalışmada; hasta ve hasta yakınları, ambulans şoförleri, doktorlar, hemşireler, sağlık işçileri, akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları, sağlık sendikaları ve meslek dernekleri gibi sağlık sisteminin tüm bileşenler dinleniyor.

Başkanlık, bu süreci sadece veri toplama çalışması olarak değil, aynı zamanda bir çözüm geliştirme adımı olarak tanımlıyor. Çalışmayı değerlendiren AK Parti Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan “Amacımız; kamu ve özel sektör arasında dengeyi koruyarak, toplumun sağlığını, vatandaşlarımızın hakkını ve hukukunu en üst düzeyde gözeten, kalıcı ve etkili sağlık politikaları oluşturmak. Bu yüzden sağlıkta kaliteyi artırmanın, hizmeti erişilebilir ve sürdürülebilir kılmanın çok paydaşlı bir sistemde ancak ortak akılla mümkün olduğu bilinciyle herkesi dinliyor, birlikte şekillendirdiğimiz vizyonla ilerliyoruz” dedi.