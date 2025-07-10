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Aile hekimliğinde yeni dönem! O süre 1 yıla çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aile hekimliğinde yeni dönem! O süre 1 yıla çıkarıldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yapılan yeni düzenleme ile hasta takibine esas olan altı aylık süre, daha sık izlenmesi gereken gruplar hariç olmak üzere bir yıla çıkarıldı.

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yeni dönemde aile hekimliği birimlerine yapılan başvuruların takibine esas süre uzatıldı. Son 6 ayda aile hekimliğine başvurmama kriteri 1 yıla çıkarıldı. 15-49 yaş arası kadınlar veya kronik hastalığı olan kişiler gibi daha sık izlenmesi gereken gruplar için ise mevcut hizmet süreleri korunacak.

AİLE HEKİMİNİN HİZMET SUNDUĞU NÜFUS YAPISI DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Aile hekimliği birimlerinin hizmet sunduğu nüfusun yapısı da değerlendirmeye alındı. Özellikle gebe, bebek, çocuk, yaşlı gibi daha sık izlenen ve kapsamlı hizmet sunulan kişilerin bulunduğu veya bu oranların düşük olduğu bölgelerdeki farklı iş yükleri dikkate alınarak parametreler güncellendi.

Yönetmelikle, nüfusu yüksek fakat özellikli gruptaki kişi sayısının az olduğu aile sağlığı birimlerinin iş yükü de dikkate alınarak nüfus sayısı karşılığı oluşan puan sınırı 3 bine kadar yükseltildi.

Aile hekimliğinde yeni dönem! O süre 1 yıla çıkarıldı - 1. Resim

AKILCI İLAÇ KULLANIMINDA KRİTERLER GENİŞLETİLDİ

Öte yandan yönetmelikle, akılcı ilaç kullanımı kapsamında yapılan değerlendirmelerde geçerli olan kriter sayısı da artırıldı. Buna göre, akılcı ilaç kullanımında sadece il ortalaması değil, Türkiye ortalaması, geçmiş dönem performansı ve uluslararası karşılaştırmalar gibi farklı ölçütler de değerlendirmeye dahil edilecek.

Söz konusu değişiklikle, bu alandaki kriter sayısı 4'e çıkarıldı. Yönetmelikle, günlük muayene sayısı ve hedef muayene sayısı hesaplama usulleri de düzenlendi.

Bu kapsamda hesaplamalar artık doğrudan kişi sayıları üzerinden yapılacak. Ayrıca, kronik hastalık taramaları ve muayene oranlarına ilişkin süreçlerde aile sağlığı çalışanları teşvik edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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