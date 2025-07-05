Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci: En yakın sağlık merkezi 7,5 dakika uzakta...

Her yıl 1.000 aile sağlığı merkezi (ASM) kurmayı planlayan Sağlık Bakanlığının hedefi, büyükşehirlerde insanların ASM’ye yürüyerek gitmesini sağlamak...

ESMA ALTIN ANKARA - TBMM Sağlık, Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, aile sağlığı merkezi (ASM) başına düşen aile hekimi sayısının 3,55 olduğunu kaydederek “Şu anda 8 bin 322 ASM sayımız var. En az 3 bin 500 birim açmak üzere, kamu kaynağıyla en az 1.000 tane ASM yapmak istiyoruz. Bağışseverlerin yardımını da ekleyerek hızlı bir şekilde toplam aile hekimi sayısını 45 bine çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

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829 PARKA ASM KURULACAK

İnsanların aile sağlığı merkezlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla mahalle parklarına ASM kurmayı planladıklarını ve şu ana kadar 829 parkın uygunluğunun tespit edildiğini ifade eden Birinci “Amacımız aynı zamanda büyükşehirlerde 7,5 dakikada insanların ASM’ye yürüyerek gitmesini sağlamak” değerlendirmesinde bulundu.

Getirilen yeni düzenlemeyle organ vermek isteyen kişinin ölmeden önce e-Devlet üzerinden bu işlemi yapabileceğini ifade eden Birinci, burada özel bir şifreleme yöntemiyle sadece kişinin kendi bilgisi dâhilinde ve izin verdiği kişilere açık bir sistem oluşturduklarını dile getirdi.

Birinci, yeni düzenlemenin organ veren kişilerin sayısında da artış beklediklerini söyledi.

Türkiye’de 25 bin diyaliz hastasının böbrek nakli beklediğini ve 65 bin diyaliz vakasının olduğunu bildiren Birinci “Diyaliz hastaları ortalama 8-10 yıl arasında yaşayabiliyor. Bugün bu hızla gittiğimizde yeni eklenecek hastaları hiç düşünmesek zaten bir kısmını ölüme terk etmiş oluyoruz” diyerek, yeni düzenlemenin bu hastalar için umut anlamına geldiğine işaret etti.