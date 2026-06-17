ABD-İran mutabakatında Türkiye'nin oynadığı rol Tel Aviv'de alarma neden oldu. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, anlaşmanın Türkiye, Katar ve Pakistan tarafından şekillendirildiğini öne sürerek, yükselen bölgesel iş birliği ekseninden duyduğu endişeyi itiraf etti.

İsrail yönetiminde, ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından Türkiye'nin bölgesel diplomatik etkisine yönelik rahatsızlık açıkça dile getirilmeye başlandı. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, anlaşmanın arkasında Türkiye, Katar ve Pakistan'ın bulunduğunu savunarak, "Gözlerimizin önünde yeni bir eksen yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi üyesi Bakan Chikli, 103 FM radyosuna yaptığı çarpıcı açıklamalarda, bölgedeki dengeleri değiştiren yeni ittifaklar hakkında konuştu.

"BENİ EN AZ ENDİŞELENDİREN ŞEY İRAN EKONOMİSİNİN CANLANMASI"

Batı dünyasının yıllardır uyguladığı abluka ve savaş nedeniyle ekonomisi büyük zarar gören İran'ın mevcut durumuna değinen İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, masadaki anlaşmanın kendileri için taşıdığı riski anlattı. Chikli, "Şekillenen anlaşma endişe verici, ancak beni en az endişelendiren şey İran ekonomisinin yeniden canlanması. Beni çok daha fazla endişelendiren husus, bu anlaşmayı şekillendiren eksendir: Türkiye, Katar ve Pakistan. Gözlerimizin önünde yükselen yeni bir eksen görüyoruz." ifadelerini kullanarak Ankara, Doha ve İslamabad hattındaki ortak duruşu hedef aldı.

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ABD İLE İRAN ARASINDAKİ KRİTİK MUTABAKATIN DETAYLARI

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 15 Haziran tarihinde yaptığı açıklamada, ABD ve İran'ın yürütülen yoğun müzakerelerin ardından Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaları sonlandırmak üzere kesin bir mutabakata vardığını resmen duyurmuştu. Gelişmenin hemen ardından İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını kesin bir dille doğrulayarak, hazırlanan resmi mutabakat zaptının 19 Haziran tarihinde İsviçre'de imzalanacağını kamuoyuna açıklamıştı.

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NETANYAHU VE KATZ'DAN LÜBNAN SINIRINDA ÇEKİLMEME RESTİ

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacak şekilde genişletildiğinin açıklanması İsrail siyasetinde ve askeri kanadında çok büyük tartışmalara neden oldu. Türkiye, Katar ve Pakistan'ın diplomatik çabalarıyla şekillenenanlaşma maddelerine tepki gösteren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden kesinlikle çekilmeyeceklerini ileri sürerek barış sürecine karşı rest çekti.

BÜYÜKELÇİ CÜNEYD TÜRKİYE'NİN SÜREÇTEKİ LİDER ROLÜNÜ DOĞRULADI

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, ABD ile İran arasında sağlanan tarihi mutabakat sürecinde Türkiye'nin üstlendiği anahtar role ilişkin çok önemli detaylar paylaştı. Büyükelçi Cüneyd, iki ülke arasındaki savaş durumunu sonlandıran diplomatik köprüye atıfta bulunarak, "Türkiye'nin kardeş liderliğiyle bu süreçte sürekli temas halindeydik ve tüm bu konularda ortak duruş sergiledik." dedi.

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