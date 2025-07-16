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Haberler > Ekonomi > Sosyal medya günlerdir bunu tartışıyor: Türkiye'nin en iyi karpuzu nerede yetişir? Peş peşe açıklamalar

Sosyal medya günlerdir bunu tartışıyor: Türkiye'nin en iyi karpuzu nerede yetişir? Peş peşe açıklamalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sosyal medya günlerdir bunu tartışıyor: Türkiye&#039;nin en iyi karpuzu nerede yetişir? Peş peşe açıklamalar
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sosyal medyada son günlerde başlayan "Türkiye'nin en iyi karpuzu Diyarbakır'da yetişir" tartışması sonrası Adanalı üreticiler ve vatandaşlardan peş peşe açıklamalar geldi. Adana karpuzuna övgüler yağdıran üreticiler ve vatandaşlar, "Bizim karpuzumuz coğrafi işaret tescilli ve tüm dünyaya ihraç ediliyor" ifadelerini kullandılar.

Coğrafi işaret tesciline sahip Adana karpuzu, yıllardır Türkiye'nin dört bir yanına gönderilmesinin yanı sıra Ortadoğu'dan Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyaya da ihraç ediliyor. Son günlerde sosyal medyada yayılan "Türkiye'nin en iyi karpuzu Diyarbakır'da yetişir" paylaşımları Adana'da yankı buldu.

Sosyal medya günlerdir bunu tartışıyor: Türkiye'nin en iyi karpuzu nerede yetişir? Peş peşe açıklamalar - 1. Resim

"DİYARBAKIR KARPUZU SADECE BELLİ BİR ALANDA TÜKETİLİYOR"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana karpuzu bir marka. Türkiye'nin en erkenci karpuzu Adana'da yetişir ve 150 bin dönümle en çok karpuzun ekildiği yer Adana'dır. Adana karpuzu tadı, kokusu, aromasıyla dünyanın her yerinde isim yapmış bir karpuzdur. Ancak Diyarbakır karpuzu sadece belli bir alanda ekilip tüketiliyor. 8 bin dönüm kuru, 4 bin dönüm sulu alanda karpuz ekiliyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya günlerdir bunu tartışıyor: Türkiye'nin en iyi karpuzu nerede yetişir? Peş peşe açıklamalar - 2. Resim

"ADANA KARPUZU TARTIŞMASIZ BİR MARKADIR"

Meşhur büyük Diyarbakır karpuzunun sadece gösteriş amaçlı ekildiğini savunan Doğan, "Büyük Diyarbakır karpuzları gösteri amaçlı ekilir, onlar tüketilmez. Diyarbakır'ın kuru karpuzu meşhur ama o da sadece kendi bölgesinde tüketiliyor. Adana karpuzu ise Türkiye'nin bütün il ve ilçelerine gönderiliyor. Adana karpuzu tartışmasız bir markadır. Sosyal medyadaki paylaşımlara gerek yok" şeklinde konuştu.

Sosyal medya günlerdir bunu tartışıyor: Türkiye'nin en iyi karpuzu nerede yetişir? Peş peşe açıklamalar - 3. Resim

"ADANA KARPUZUNU HERKES BİLİR" 

Tuğçe Tuzcu isimli vatandaş ise sosyal medyadaki atışmaların gereksiz olduğunu, Adana karpuzunun marka olarak herkes tarafından bilindiğini söyledi. Emin Doğan da herkesi Adana'ya davet ederek, Adana karpuzunu tatmaları gerektiğini söyledi.

Sosyal medya günlerdir bunu tartışıyor: Türkiye'nin en iyi karpuzu nerede yetişir? Peş peşe açıklamalar - 4. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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