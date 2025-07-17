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Haberler > Sağlık > Suçlu sadece et ve tavuk değil! Yaz sıcağında sebze yemekleri de zehirleyebilir

Suçlu sadece et ve tavuk değil! Yaz sıcağında sebze yemekleri de zehirleyebilir

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Suçlu sadece et ve tavuk değil! Yaz sıcağında sebze yemekleri de zehirleyebilir
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Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde en sık yaşadığımız sağlık problemlerinin başında gıda zehirlenmeleri geliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Zehirlenmeye sebep olan yüksek riskli gıdalar süt ve süt ürünleri, kremalı yiyecekler, tavuk, mayonez, yumurta ve yumurtalı yiyecekler, pişirildikten sonra uygun şartlarda saklanmayan etler ve deniz ürünleridir. Uygun şartlarda temizlenmeyen ve pişirilip saklanmayan sebzelerin ve salataların da zehirleyebileceğini söyleyen uzmanlar, yaz aylarında özellikle dışarıdan yemek yerken seçimlere dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. 

Gıda zehirlenmesinin en sık görülen belirtileri ishal, mide ağrısı, karın krampları, mide bulantısı, kusma ve ateştir. 
Belirtiler genellikle zehirlenmeyi takip eden 30 dakika ile 72 saat içerisinde ortaya çıkar. 24-48 saatte kendiliğinden geçmemesi ya da aşağıdaki durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.  

• Mide bulantısı ve aşırı iştahsızlık yüzünden ağızdan beslenemiyorsanız,

• Yüksek ateş varsa,

• Kanlı ishal varsa,

• Uyku eğiliminde artış varsa,

• Gebelik durumunda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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