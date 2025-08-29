Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 Ağustos'ta noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?

- Güncelleme:
30 Ağustos&#039;ta noterler açık mı, nöbetçi noter var mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda bu sene cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise noterlerin açık olup olmayacağı merak ediyor. Resmi tatillerde kamu kurumları kapalı ama alım-satım işlemleri olanlar “Nöbetçi noterler çalışacak mı?” sorusuna cevap arıyor. Peki 30 Ağustos'ta noterler açık olacak mı? İşte detaylar...

Tüm Türkiye'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi vatandaşlar noterlerin açık olup olmadığını merak etti. Peki 30 Ağustos'ta noterler açık mı, nöbetçi noter var mı? İşte ayrıntılar...

30 AĞUSTOS'TA NOTERLER AÇIK MI?

Adalet Bakanlığı sistemlerinin açık olması halinde hizmet verebilen noterler, Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 30 Ağustos tarihinde kapalı olacak.

30 ağustos noterler açık mı, nöbetçi noter var mı? - 1. Resim

30 AĞUSTOS NÖBETÇİ NOTER VAR MI?

Nöbetçi noterlik sistemine Cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasında ulaşmak mümkün mü? Açık olan noterliklerle ilgili detaylara aşağıda verdiğimiz linkten ulaşabilirsiniz. 

Noterlerin Cumartesi günü kapalı olması dolayısıyla en erken işlem Pazar günü saat 09.00 itibariyle yapılacak. 

AÇIK NOTER VAR MI? NÖBETÇİ NOTER İÇİN TIKLA

30 AĞUSTOS'TA KAPALI OLAN KURUMLAR

Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde devlet daireleri ve kamu kurumları kapalı oluyor. Buna göre banka, sağlık ocağı, hastane, kargo, belediye, nüfus müdürlükleri, noterler ve tapu müdürlükleri gibi kurumlarda işlemler yapılmıyor. 

