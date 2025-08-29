Eczaneler 30 Ağustos'ta açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre, "30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Yarın çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olması sebebiyle yurttaşlar 30 Ağustos'ta eczaneler çalışma durumu araştırılıyor.

ECZANELER 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

30 Ağustos Cumartesi günü eczaneler açık değildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasından kaynaklı bankalar, kamu kurumları ve eczaneler kapalı olacak.

Eczanede işlemleri olan vatandaşlar Ecza Odaları Birliği'nin belirttiği nöbetçi eczaneler ile işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

YARIN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Ülkemizde 30 Ağustos resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle yarın eczaneler çalışmaz. Eczanede işi olan vatandaşlar nöbetçi eczanelere giderek işlemlerini tamamlayabilecektir.

Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösterememektedir. Bu nedenle e-Devlet üzerinden nöbetçi eczaneleri öğrenebilirsiniz.