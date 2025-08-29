Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eczaneler 30 Ağustos'ta açık mı?

Eczaneler 30 Ağustos'ta açık mı?



Eczaneler 30 Ağustos&#039;ta açık mı?


30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar "Eczaneler 30 Ağustos'ta açık mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık işlemlerini yapmak durumunda olanlar ise yarınki eczanelerin çalışma saatleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl Cumartesi gününe denk geliyor. Buna göre, "30 Ağustos 2025 eczaneler açık mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Yarın çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarının kapalı olması sebebiyle yurttaşlar 30 Ağustos'ta eczaneler çalışma durumu araştırılıyor. 

Eczaneler 30 Ağustos'ta açık mı? - 1. Resim

ECZANELER 30 AĞUSTOS'TA AÇIK MI?

30 Ağustos Cumartesi günü eczaneler açık değildir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasından kaynaklı bankalar, kamu kurumları ve eczaneler kapalı olacak.

Eczanede işlemleri olan vatandaşlar Ecza Odaları Birliği'nin belirttiği nöbetçi eczaneler ile işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Eczaneler 30 Ağustos'ta açık mı? - 2. Resim

YARIN ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Ülkemizde 30 Ağustos resmi tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle yarın eczaneler çalışmaz.  Eczanede işi olan vatandaşlar nöbetçi eczanelere giderek işlemlerini tamamlayabilecektir.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösterememektedir. Bu nedenle e-Devlet üzerinden nöbetçi eczaneleri öğrenebilirsiniz.

 



Karan birinci sınıf oldu! Özçivit ailesinin okula ödediği ücret ortaya çıktı
