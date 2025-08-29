Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yarın kargolar çalışıyor mu, açık mı?

- Güncelleme:
Yarın kargolar çalışıyor mu, açık mı?
Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle kargoların çalışma durumları merak ediliyor. Özellikle PTT, Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Express'in çalışma durumu yakından takip ediliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle gönderi yapacak ya da online alışveriş yapacak kişiler kargoların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor.

MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo'nun çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Yarın kargolar çalışıyor mu, açık mı? İşte, ayrıntılar.

YARIN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için kargolar kapalıdır. Bu nedenle kargo teslimatı ve kargo gönderimi yapılmayacaktır.

Yarın kargolar çalışmayacaktır.  Resmi tatillerde kapalı olan kargolar, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek. 

Yarın resmi tatil olduğu için kargo şirketleri hizmet vermemektedir. Bu nedenle kargo teslimatı ve kargo gönderimi  yapılamayacaktır.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargolar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacaktır. Ancak bazı şubelerde istisnalar olabileceği için bağlı bulunan kargo firmasından bilgi almak daha doğru olacak.

