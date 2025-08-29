30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle gönderi yapacak ya da online alışveriş yapacak kişiler kargoların açık olup olmadığını öğrenmek istiyor.

MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo'nun çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, Yarın kargolar çalışıyor mu, açık mı? İşte, ayrıntılar.

YARIN KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için kargolar kapalıdır. Bu nedenle kargo teslimatı ve kargo gönderimi yapılmayacaktır.

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargolar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacaktır. Ancak bazı şubelerde istisnalar olabileceği için bağlı bulunan kargo firmasından bilgi almak daha doğru olacak.