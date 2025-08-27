Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu?
30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu sorusu gündemde. Resmi tatil nedeniyle birçok kargo firması yeni gönderi alımı ve teslimat işlemlerini durduruyor. Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, Sürat Kargo, PTT ve MNG Kargo gibi önde gelen şirketlerin çalışma saatleri ve günleri araştırılıyor.

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kargoların çalışma saatleri ve günleri gündemin merkezinde.

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? - 1. Resim

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil olması nedeniyle birçok firma 30 Ağustos'ta yeni gönderi alımı ve teslimat işlemlerini durduruyor.

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? - 2. Resim

30 AĞUSTOS PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Yeni gönderi alımı ve teslimat işlemleri resmi tatilin ardından normale dönecek. Vatandaşların işlemlerini bir sonraki iş günü planlaması gerekiyor.

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? - 3. Resim

30 AĞUSTOS MNG (DHL) KARGO AÇIK MI?

MNG ve DHL Kargo tarafından 30 Ağustos’ta resmi tatil kapsamında şubelerin kapalı olduğu bildirildi. Halihazırda dağıtımda olan paketlerin teslimatı bazı bölgelerde gerçekleştirilebiliyor. Detaylı bilgi almak müşteri hizmetlerinin aranması tavsiye ediliyor.

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? - 4. Resim

30 AĞUSTOS SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Sürat Kargo şubeleri de 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak. Gönderi kabulü ve teslimat işlemleri yapılamayacak. Dağıtımda olan paketler için firmayla iletişim kurulması öneriliyor.

 

30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu? - 5. Resim

30 AĞUSTOS ARAS KARGO AÇIK MI?

Aras Kargo şubeleri, resmi tatil nedeniyle faaliyet göstermeyecek. 30 Ağustos'ta yeni gönderi alımı yapılmayacak ve şubelerden işlem yapılamayacak. Mevcut teslimatlar için ise firmanın çağrı merkezi üzerinden bilgi alınabilir.

