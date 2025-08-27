30 Ağustos'ta kargolar çalışıyor mu sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kargoların çalışma saatleri ve günleri gündemin merkezinde.

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kargo şirketlerinin çalışma durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi tatil olması nedeniyle birçok firma 30 Ağustos'ta yeni gönderi alımı ve teslimat işlemlerini durduruyor.

30 AĞUSTOS PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kapalı olacak. Yeni gönderi alımı ve teslimat işlemleri resmi tatilin ardından normale dönecek. Vatandaşların işlemlerini bir sonraki iş günü planlaması gerekiyor.

30 AĞUSTOS MNG (DHL) KARGO AÇIK MI?

MNG ve DHL Kargo tarafından 30 Ağustos’ta resmi tatil kapsamında şubelerin kapalı olduğu bildirildi. Halihazırda dağıtımda olan paketlerin teslimatı bazı bölgelerde gerçekleştirilebiliyor. Detaylı bilgi almak müşteri hizmetlerinin aranması tavsiye ediliyor.

30 AĞUSTOS SÜRAT KARGO AÇIK MI?

Sürat Kargo şubeleri de 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle kapalı olacak. Gönderi kabulü ve teslimat işlemleri yapılamayacak. Dağıtımda olan paketler için firmayla iletişim kurulması öneriliyor.

30 AĞUSTOS ARAS KARGO AÇIK MI?

Aras Kargo şubeleri, resmi tatil nedeniyle faaliyet göstermeyecek. 30 Ağustos'ta yeni gönderi alımı yapılmayacak ve şubelerden işlem yapılamayacak. Mevcut teslimatlar için ise firmanın çağrı merkezi üzerinden bilgi alınabilir.