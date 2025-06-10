Kargolar bugün açık açık mı? 10 Haziran 2025 Salı Yurtiçi Kargo, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Haziran 2025 10:30 - Güncelleme: 10 Haziran 2025 10:30 - Güncelleme:

Kurban bayramı sebebiyle kargo çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Kargo firmaları 5 Haziran Perşembe günü yarım gün hizmet verirken 6 Haziran Cuma gününden itibaren kargo şirketleri kapalıydı. Bugün ise kargoların çalışma saatleri merak konusu oldu. İşte 10 Haziran 2025 Salı bayramdan sonra Yurtiçi Kargo, Aras, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri...

Kurban Bayramı tatilinin ardından kargo firmalarının çalışma saatleri vatandaşların gündemine geldi. Özellikle kargo bekleyen ya da kargo teslim edecek olanlar, PTT, Sürat, Yurtiçi ve Aras Kargo'nun bugün hizmet verip vermeyeceğini arama motorlarında sorgulatılıyor. 10 Haziran Salı günü kargoların dağıtım takvimi merak konusu oldu. Peki, kargolar bugün açık mı, ne zaman açılacak? İşte tüm ayrıntılar... KARGOLAR BUGÜN AÇILACAK MI? Kurban Bayramı bu yıl 6-7-8-9 Haziran tarihlerlerine denk geldi. Kargo şirketleri 10 Haziran Salı itibarıyla normal çalışma düzenine devam edecektir. KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ PTT şubeleri 8.30 - 17.30 saatleri arasında çalışmaktadır. Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet vermektedir. Yurtiçi hafta içi 09.00 - 18.00, Cumartesi günü 09.00 - 16.00 saatleri arasında hizmet verirken Pazar kapalıdır. MNG hafta içi 08.30 - 18.00, Cumartesi 08.30 - 14.00 saatleri arasında çalışırken Pazar kapalıdır. Sürat kargonun çalışma saatleri Doğu illerinde hafta içi 08:30 – 18:00, Batı illerinde hafta içi 09:00 – 18:30, Doğu illerinde cumartesi 08:30 – 14:00, Batı illerinde cumartesi 09:00 – 14:30'dur. Pazar günü ise kapalıdır. Aras kargo hafta içi 08.30 - 18.00, Cumartesi 08.30 - 13.00'a kadar hizmet verirken Pazar günü kapalıdır. İlgili Haber Kargolar arife günü açık mı, dağıtım yapacak mı? Yurtiçi Kargo, MNG ve Trendyol Express çalışma durumu

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin