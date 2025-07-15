Yarın kargolar, bankalar, sağlık ocakları, belediyeler açık mı? 16 Temmuz çalışma saatleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından, 16 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla kargolar, bankalar, sağlık ocakları ve belediyelerin çalışma durumu merak konusu oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil sebebiyle birçok kurumda hizmetler durdurulmuştu. Resmi tatilin sona ermesi üzerine şimdi gözler 16 Temmuz 2025 Çarşamba gününe çevrildi.

Vatandaşlar, "16 Temmuz'da kargılar açık mı?, bankalar çalışıyor mu?, sağlık ocakları açık mı?, belediler hizmet veriyor mu?" gibi soruların cevaplarını merak etmeye başladı.

KARGOLAR 16 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

15 Temmuz'da kapalı olan kargolar yarın itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönüyor. Buna göre, Yurtiçi kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo, PTT Kargo yarına açık olacaktır.

16 Temmuz'da kargolar, şubeden alım ve gönderim işlemlerine tam mesai olarak devam edecektir.

BAKNAKALAR 16 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

15 Temmuz Salı günü tüm banka şubeleri kapalıdır. Ancak ATM'ler ve mobil bankacılığı gibi kanallarda kesintisiz olarak hizmet verildi.

16 Temmuz'da tüm bankalar yeniden açılıyor. Bu tarihten itibaren EFT, havale, kredi başvurusu ve vezne işlemleri kaldığı yerden devam edecektir.

SAĞLIK OCAKLARI 16 TEMMUZ'DA AÇIK MI?

Sağlık Ocakları, 15 Temmuz'da resmi tatil sebebiyle hizmet vermemişti. 16 Temmuz'da ise sağlık ocakları normal mesai düzenine geri dönecektir. Bu kapsamda yarın sağlık ocakları açıktır.

16 Temmuz'da sağlık ocakları normal mesai düzenine kaldığı yerden devam edecektir. Randevulu şekilde muayene, reçete yazımı, kan verme gibi hizmetler verilmeye devam edecektir.

Türkiye genelinde sağlık ocakları 08.00 ila 17.00 saatleri arası çalışmaktadır.

BELEDİYELER VE KAMU KURUMLARI AÇILDI MI?

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükler, noterler ve tapu daireleri kapalıydı. Ancak 16 Temmuz'da belediyeler ve kamu kurumları açıktır.