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15 Temmuz nöbetçi noter açık mı? Noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 Temmuz nöbetçi noter açık mı? Noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu
Demokrasi Ve Milli Birlik Günü, Resmi Tatil, Noter, Nöbetçi Noter, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz 2025 Salı günü, Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda, vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "15 Temmuz nöbetçi noter açık mı?" sorusu oldu.

15 Temmuz Salı gününe denk gelen Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil olarak ilan edilmesinden kaynaklı noterlerin durumu merak konusu oldu.

Noter'de işlemlerini yapmak isteyenler 15 Temmuz’da noterlerin açık olup olmadığı merak konusu oldu. Resmi tatil günlerinde genel olarak kapalı olan noterler için nöbetçi uygulaması olup olmadığı arama motorlarında araştırılıyor. İşte 15 Temmuz 2025 Salı günü noter çalışma saatleri...

15 Temmuz nöbetçi noter açık mı? Noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu - 1. Resim

15 TEMMUZ NÖBETÇİ NOTER AÇIK MI?

15 Temmuz'da nöbetçi noterler kapalıdır. 16 Temmuz Çarşamba günü de çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Ancak bazı büyükşehirlerde sınırlı sayıda nöbetçi görev yapabilmektedir. Nöbetçi noterlerin listesi ve çalışma saatleri tnb.org.tr adresinden kontrol edilebiliyor.

15 Temmuz nöbetçi noter açık mı? Noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu - 2. Resim

15 TEMMUZ SALI NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil günleri arasında yer aldığı için bu yıl da Salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı noterler de kapalı olacak.

15 Temmuz nöbetçi noter açık mı? Noterlerin çalışma durumu merak konusu oldu - 3. Resim

NOTERLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Noterler 15 Temmuz Salı günü kapalıdır. Ancak16 Temmuz Çarşamba günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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