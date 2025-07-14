15 Temmuz'da noterler açık mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2025 09:54 - Güncelleme: 14 Temmuz 2025 09:55 - Güncelleme:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, geçtiğimiz yıllarda TBMM'de alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Noterlerde çeşitli hukuki işlemleri olan vatandaşlar ise şimdiden bu tarihe yönelik araştırmalarına hız verdi İşte, 15 Temmuz'da noterlerin çalışma durumuna ilişkin son bilgiler..

15 Temmuz 2025 noter çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları da çalışmalarına ara verirken noterlerin durumu da merak konusu oldu. 15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI? 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2025 yılında Salı gününe denk geliyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı noterler de kapalı olacak. 16 Temmuz Çarşamba gününden itibaren noterler normal çalışma düzenine devam edecek. 2025 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ Noterler hafta içi her gün 09.00'da hizmet vermeye başlıyor. 12.30-13.30 saatleri arasında öğle arası verilir. 17.00'de kapanıyor. İlgili Haber 14 Temmuz yarım gün mü, bankalar, noterler, kargolar çalışıyor mu? 15 Temmuz resmi tatili öncesi merak edildi Yarın toplu taşımalar ücretsiz mi? 15 Temmuz'da otobüs, metrobüs, marmaray, metro ücretsiz mi olacak?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan