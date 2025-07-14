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15 Temmuz'da noterler açık mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz&#039;da noterler açık mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, geçtiğimiz yıllarda TBMM'de alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. 15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumları kapalı olacak. Noterlerde çeşitli hukuki işlemleri olan vatandaşlar ise şimdiden bu tarihe yönelik araştırmalarına hız verdi İşte, 15 Temmuz'da noterlerin çalışma durumuna ilişkin son bilgiler..

15 Temmuz 2025 noter çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları da çalışmalarına ara verirken noterlerin durumu da merak konusu oldu. 

15 TEMMUZ'DA NOTERLER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 2025 yılında Salı gününe denk geliyor. 

15 Temmuz'un resmi tatil olmasından dolayı noterler de kapalı olacak. 

16 Temmuz Çarşamba gününden itibaren noterler normal çalışma düzenine devam edecek.

15 Temmuz'da noterler açık mı? - 1. Resim

2025 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün 09.00'da hizmet vermeye başlıyor. 12.30-13.30 saatleri arasında öğle arası verilir. 17.00'de kapanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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