Savcı Yavuz Engin’i tehdit davası: Kemal Zengin dışındaki sanıklar tahliye edildi

Yenidoğan çetesi soruşturması devam ettiği sırada Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de aralarında bulunduğu 13 sanıklı davanın ilk duruşması, 2'nci gününde görülmeye devam etti. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, aralarında tutuklu sanıklar Mustafa Kemal Zengin, Aylin Arslantatar’ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 2'si tutuksuz sanık ile tarafların avukatları hazır bulundu.

"BU YARGI TEŞKİLATINA YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in avukatı Ahmet Fırat Burkucu, "Bugün burada yargılanan eylem sadece kişiye yönelik suikast girişimi değil bir cumhuriyet savcısına suikast girişimidir. Bu yargı teşkilatına yapılmış bir saldırıdır. Sanıkların beyanlarını kabul etmemiz mümkün değildir. Yavuz Engin’in bilgileri fotoğrafları WhatsApp’tan paylaşılıyor. Tehdit ediliyor edilmekte kalmıyor faaliyete geçilmeye çalışılıyor. Müvekkilimin aracına bakılıyor 20 dakika sonra Aylin Arslantatar tarafından Bolu’da olduğu ailesine kadar tüm bilgileri veriyor. Bu tek başına yapılan bir eylem değil. Tutuksuz tüm sanıkların da tutuklanmasını istiyoruz. Sanıklardan birisi, Yavuz Engin’e ‘Burada asıl örgüt lideri sensin’ deme cüreti bile göstermiştir" dedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEBİ

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların suçu işlediğine dair somut deliller olduğu gerekçesiyle, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Aylin Arslantatar, "Onu korumaya çalıştığım noktada sen de beni tehdit ettin iftirası ne vicdana ne insanlığa sığar. Ben devlete, sizlere emanetim ama savcının elinde oyuncak oldum" diye konuştu.

Savcının talebine ilişkin sanık Mustafa Kemal Zengin ise, "Dosya tamamen yalan ifadeler üzerine kuruldu. Örgüt varsa birbirimizi tanımamız gerekiyor ama dosyadaki bazı isimleri tanımıyorum bile. Muhammed Emin Orhan’ın kafasından kurduğu iftiraya dayalı beyanları dışında başka bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

Sanık Aylin Arslantatar'ın avukatı Ahmet Çakar, "Aylin annelik duygusuyla bir kadın olarak arkadaşı Yavuz'a bilgi verdi. Bu hususlar göz önünde bulundurulduğunda, müvekkilimin tahliyesini talep ediyor, savcının mütalaasına ise katılmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer sanık avukatları da, müvekkillerinin tahliyesini ve eksik hususların giderilmesini talep ettiler.

AYLİN ARSLANTATAR TAHLİYE EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Aylin Arslantatar'ın 'ev hapsi' ve 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyesine, tutuklu sanıklar Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik ve Muhammed Emin Orhan'ın ise 'yurt dışına çıkış yasağı' tedbiriyle tahliyesine, sanık Mustafa Kemal Zengin'in ise tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.