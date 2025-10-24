İstanbul trafiğine sağanak etkisi! Yoğunluk yüzde 87'ye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul için 'sarı kod' verdi, uyarılar peş peşe geldi. İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanlığı ve AKOM megakentte beklenen kuvvetli sağanak için saat vererek 'dikkatli olun' açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği ise beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun neden olabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ikili eğitim yapan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde saat 16.00’dan itibaren eğitimin tatil edildiğini duyurdu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTTI

Tüm bu uyarıların ve açıklamaların ardından İstanbul'da beklenen sağanak öğle saatlerinden sonra başladı. Şiddetli rüzgarın da eşlik ettiği yağmurun başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı.

Ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştuğu gözlendi. Cevizlibağ'daki trafik yoğunluğu ise kameraya yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 87'lere ulaştı.