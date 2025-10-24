Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports'ta hedef şampiyonluk

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi sonbahar finalleri İstanbul'da başladı! IDA E-Sports'ta hedef şampiyonluk

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi (PMSL) Sonbahar Finalleri'nde Avrupa ve Türkiye'nin en iyi 16 takımı hem şampiyonluk kupası hem de PUBG Mobile Global Championship yolunda puanlar için mücadele edecek. İhlas Holding çatısı altında faaliyet gösteren IDA E-Sports, bu büyük turnuvada boy gösterecek. 13 Ekim'de başlayan çevrimiçi etapların ardından 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen elemelerle finale kalan takımlar, İstanbul'daki 3 günlük büyük finalde kozlarını paylaşacak.

PUBG Mobile Avrupa Süper Ligi (PMSL) Sonbahar Finalleri kapsamında 200 bin dolarlık ödül havuzu için çekişmeli maçlara sahne olacak turnuva Complex İstanbul'da başladı. İhlas Holding çatısı altında faaliyet gösteren IDA E-Sports'ta bu büyük organizasyonda şampiyonluk mücadelesi verecek. 

DÜNYANIN EN İYİ E-SPOR TAKIMLARI BULUŞUYOR

13 Ekim'de başlayan çevrimiçi etapların ardından 17-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen elemelerle finale kalan takımlar, İstanbul'daki 3 günlük büyük finalde kozlarını paylaşacak.

Tribünlerde hayranlarının, çevrim içi platformlarda ise milyonlarca izleyicinin takip edeceği finaller süresince İstanbul da bir oyun ve kültür festivaline dönüşecek. 

Organizasyon, dünyanın en iyi espor takımlarının buluştuğu, oyuncuların tarih yazma fırsatı bulduğu sahne olarak oyunculara ilham verirken 200 bin dolarlık ödül havuzu için çekişmeli maçlara ve kıyasıya rekabete sahne olacak turnuvada takımların bir diğer hedefi ise PUBG Mobile Global Championship arenasına yükselme şansı olarak öne çıkıyor. 

IDA E-SPORTS'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Dünyanın dört bir yanından gelen en güçlü takımlara karşı mücadele eden IDA E-Sports, bayrağımızı uluslararası arenada gururla temsil etmeye devam ediyor. Turnuvada geride kalan her aşamada beklentilerin üzerine çıkan ekip, şimdi gözünü zirveye dikmiş durumda.

