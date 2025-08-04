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Haberler > Teknoloji > Teşekkürler çocuklar! IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te Türkiye’yi gururla temsil etti

Teşekkürler çocuklar! IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te Türkiye’yi gururla temsil etti

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Teşekkürler çocuklar! IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te Türkiye’yi gururla temsil etti
Teknoloji Haberleri

3.000.000 dolarlık ödül havuzuna sahip PUBG Mobile World Cup 2025’te ülkemizi temsil eden IDA Esports, Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde bulunan Qiddiya Esports Arena’da sahne aldı.

25–27 Temmuz tarihlerinde oynanan grup aşamasını ilk 8 içinde tamamlayan IDA Esports, bu performansıyla doğrudan Büyük Final’e yükselme hakkı kazanmıştı.

Yeşil Grup’ta mücadele eden IDA Esports, 18 maçlık zorlu maratonda stratejik oyun planı, takım uyumu ve istikrarlı performansıyla öne çıkmış ve grup aşamasındaki başarısıyla 68.000 dolarlık ödülün de sahibi olmuştu.

Teşekkürler çocuklar! IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te Türkiye’yi gururla temsil etti - 1. Resim

118 BİN DOLAR GELİR!

1–3 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Büyük Final’de dünyanın en iyi ekipleriyle karşı karşıya gelen IDA Esports, turnuvayı 11. sırada tamamladı. Temsilcimiz, final etabından elde ettiği ödülle birlikte toplamda 118.000 dolar gelir elde etti.

Teşekkürler çocuklar! IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te Türkiye’yi gururla temsil etti - 2. Resim

Türkiye’nin mobil espor sahnesindeki yükselişini uluslararası platformda bir kez daha kanıtlayan IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.

Teşekkürler çocuklar! IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te Türkiye’yi gururla temsil etti - 3. Resim

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