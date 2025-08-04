Teşekkürler çocuklar! IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te Türkiye’yi gururla temsil etti

25–27 Temmuz tarihlerinde oynanan grup aşamasını ilk 8 içinde tamamlayan IDA Esports, bu performansıyla doğrudan Büyük Final’e yükselme hakkı kazanmıştı.

Yeşil Grup’ta mücadele eden IDA Esports, 18 maçlık zorlu maratonda stratejik oyun planı, takım uyumu ve istikrarlı performansıyla öne çıkmış ve grup aşamasındaki başarısıyla 68.000 dolarlık ödülün de sahibi olmuştu.

118 BİN DOLAR GELİR!

1–3 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen Büyük Final’de dünyanın en iyi ekipleriyle karşı karşıya gelen IDA Esports, turnuvayı 11. sırada tamamladı. Temsilcimiz, final etabından elde ettiği ödülle birlikte toplamda 118.000 dolar gelir elde etti.

Türkiye’nin mobil espor sahnesindeki yükselişini uluslararası platformda bir kez daha kanıtlayan IDA Esports, PUBG Mobile World Cup 2025’te gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başardı.