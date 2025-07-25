İDA Esports, Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil ediyor!
İhlas Holding'in espor takımı İDA Esports, büyük bir başarıya daha imza atarak Suudi Arabistan'da düzenlenen PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katıldı. 24 takımın yer alacağı ve bugün başlayan turnuva, 3 Ağustos'ta sona erecek.
Avrupa ve Orta Doğu’nun en iyi 16 espor takımı4-6 Temmuz tarihleri İstanbul'da yarıştı, IDA Esports turnuvayı 3. sırada bitirerek PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı.
Riyad'da düzenlenen PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 4 takımdan biri olan temsilcimiz IDA Esports, bugün dünya şampiyonluğu için ilk mücadelesini verecek.
Toplam 3 milyon dolarlık dev ödül havuzuna sahip olan PMWC'de, dünyanın dört bir yanından en iyi 24 takımı mücadele edecek.
3 AŞAMALI MÜCADELE
Turnuva üç aşamada gerçekleştirilecek:
25-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak Lig Aşaması’nda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan büyük finale yükselecek.
Kalan 16 takım ise 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Hayatta Kalma Aşaması’nda kozlarını paylaşacak. Bu aşamadan da yalnızca 8 takım finale çıkabilecek.
1-3 Ağustos arasında ise dünyanın en iyi 16 PUBG Mobile takımının yer alacağı Büyük Finaller oynanacak.
Temsilcimiz, Avrupa arenasındaki başarısının ardından şimdi de dünya sahnesinde Türkiye’yi gururla temsil etmeye hazırlanıyor.