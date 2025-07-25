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İDA Esports, Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil ediyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İhlas Holding'in espor takımı İDA Esports, büyük bir başarıya daha imza atarak Suudi Arabistan'da düzenlenen PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katıldı. 24 takımın yer alacağı ve bugün başlayan turnuva, 3 Ağustos'ta sona erecek.

Avrupa ve Orta Doğu’nun en iyi 16 espor takımı4-6 Temmuz tarihleri İstanbul'da yarıştı, IDA Esports turnuvayı 3. sırada bitirerek PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. 

Riyad'da düzenlenen PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 4 takımdan biri olan temsilcimiz IDA Esports, bugün dünya şampiyonluğu için ilk mücadelesini verecek. 

İDA Esports, Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil ediyor! - 1. Resim

Toplam 3 milyon dolarlık dev ödül havuzuna sahip olan PMWC'de, dünyanın dört bir yanından en iyi 24 takımı mücadele edecek.

İDA Esports, Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil ediyor! - 2. Resim

3 AŞAMALI MÜCADELE

Turnuva üç aşamada gerçekleştirilecek:

25-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak Lig Aşaması’nda ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan büyük finale yükselecek.

İDA Esports, Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil ediyor! - 3. Resim

Kalan 16 takım ise 29-30 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Hayatta Kalma Aşaması’nda kozlarını paylaşacak. Bu aşamadan da yalnızca 8 takım finale çıkabilecek.

İDA Esports, Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil ediyor! - 4. Resim

1-3 Ağustos arasında ise dünyanın en iyi 16 PUBG Mobile takımının yer alacağı Büyük Finaller oynanacak.

İDA Esports, Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil ediyor! - 5. Resim

Temsilcimiz, Avrupa arenasındaki başarısının ardından şimdi de dünya sahnesinde Türkiye’yi gururla temsil etmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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