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İDA Esports'tan bir büyük başarı daha! Suudi Arabistan'da Türkiye'yi temsil edecekler

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Teknoloji Haberleri

İhlas Holding'in espor takımı İDA Esports, büyük bir başarıya daha imza atarak Suudi Arabistan'da düzenlenecek PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İstanbul'da gerçekleştirilen PUBG MOBILE Super League Avrupa Finali'nde başarılı bir mücadele sergileyen İDA Esports, turnuvayı üçüncü sırada bitirerek Riyad biletini kaptı.

Avrupa ve Orta Doğu’nun en iyi 16 espor takımı İstanbul'da yarıştı, IDA Esports turnuvayı 3. sırada bitirerek PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılım hakkı kazandı. 

E-spor dünyasının kalbi hafta sonu İstanbul’da attı. Megakent, dünya çapında milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen dev bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Mobil oyun dünyasının en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG MOBILE’ın en prestijli turnuvalarından PUBG MOBILE Super League, 4-6 Temmuz tarihleri arasında ilk kez Türkiye’de düzenlendi.

Online elemelerin ardından başlayan ve üç gün devam eden Büyük Final heyecanı, pazar akşamı oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Avrupa ve Orta Doğu’nun en iyi 16 takımı, 200 bin dolarlık ödül havuzu ve PUBG MOBILE World Cup bileti için kıyasıya mücadele etti.

Türkiye’yi bu önemli turnuvada temsil eden takımlar arasında İhlas Holding bünyesinde kurulan IDA Esports da yer aldı. Lig aşamasını üst sıralarda bitiren IDA Esports, final aşamasında da başarılı bir performans sergiledi. Turnuvayı 3. sırada tamamlayan IDA Esports, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek PUBG MOBILE Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 4 takımdan biri oldu. Sporcularımız 25 Temmuz'da Riyad'da dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu, etkinliğin Türkiye açısından taşıdığı vizyona dikkat çekti:

“Türkiye artık bu kültürün bir izleyicisi değil, mimarlarından biri. İstanbul’un bu finalde ev sahibi olması, yalnızca bugünün değil; esporun geleceğinin inşa edildiği bir adım. Burada gençler sadece oyun oynamıyor; takım ruhu, stratejik düşünme ve dijital yaratıcılıkla donanıyor. Türkiye’nin genç kuşağı bu alanın dünya standartlarında ne kadar yetkin olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.”

PUBG MOBILE Super League, dünya genelinde yüz milyonlarca oyuncusu olan dev bir oyun ekosisteminin profesyonel lig formatı. Bu sistemin Avrupa ayağına ise ilk kez Türkiye ev sahipliği yaptı. İstanbul’daki bu final, hem organizasyon başarısı hem de seyirci ilgisiyle espor tarihine geçen anlara sahne oldu.

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