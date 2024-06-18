'Yer6' isimli programında Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'le ilgili ifadeler büyük tepki çekmişti... Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı

'Yer6' isimli bir YouTube kanalında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile ilgili çirkin ifadeler kullanan Diamond Tema hakkında harekete geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resen soruşturma başlatıldığını duyururken, "İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

YouTube'daki 'Yer6' isimli kanalda Asrın Tok'un sorularını cevaplayan içerik üreticisi Diamond Tema'nın sözleri büyük tepki çekmişti.

Diamond Tema, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile ilgili mesnetsiz ifadeler kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Tema'nın Arnavutluk vatandaşı olduğu öğrenilirken, sosyal medya hesabından da bir açıklama yayınladı.

"Bir daha Türkiye'ye geldiğimde istiyorlarsa tutuklarlar, nezarete atarlar, mahkemeye çıkarız, ifade veririz. Hiç problem değil ama ben bunu bu hafta yaşamak istemedim" ifadelerini kullanan Diamond Tema, "Bu olay gündemdeyken, herkes benim ölmemi, hepse atılmammı istiyorken internette ters kelepçeyle fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. Bunları mutlu etmek istemiyorum. Ya gördünüz müydü, siz bak ne hale geldi demelerini istemiyorum. O zevki tattırmayacağım" diye konuştu.

BAKAN TUNÇ: RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Tunç, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema’nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır.

İslam dini ve sevgili Peygamberimizle ilgili kullanılan tahrik edici, çirkin ve provokatif ifadeler asla kabul edilemez.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

"PROGRAM HAKKINDA ERİŞİM ENGELİ DE TALEP EDİLDİ"

Öte yandan, İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci de pazar günü yaptığı açıklamada "Program hakkında erişim engeli de talep edildi" ifadelerini kullanmıştı.

Değirmenci şunları söylemişti:

Peygamberimize hakaret eden Diamond Tema adlı YouTuber hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca program hakkında erişim engeli de talep edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Değirmenci, ''Yer6 adlı programda Peygamber Efendimize hakaret eden Diamond Tema isimli şahıs hakkında TCK 216/ 2. ve 3. fıkralarda düzenlenen halkın bir kesimini aşağılama ve dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlatıldı. Program hakkında erişim engeli de talep edildi.