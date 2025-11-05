NADMEX, kapılarını ikinci defa ziyaretçilere açıyor: Afet öncesi 1 dolarlık harcama 7 dolarlık masraftan kurtarıyor

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - TG Expo, Sektörel Fuarcılık ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen NADMEX 2025, kamu kurumları, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını “Hayat Değerlidir” sloganı altında bir araya getirecek.

Daha dirençli ve afetlere dayanıklı bir toplumun oluşmasına katkı sağlamayı hedefleyen NADMEX 2025, itfaiye teşkilatları, arama-kurtarma ekipleri ve acil müdahale uzmanlarının gerçek senaryolar üzerinden gerçekleştireceği uygulamalı tatbikatlara ev sahipliği yapacak. Ziyaretçiler, AFAD Deprem Simülasyon Tırı’nda farklı büyüklükteki depremleri deneyimleyebilecek. Ayrıca “Expert Talks” sahnesinde, özel sektörün afet yönetimine yönelik yenilikçi ürün ve çözümleri tanıtılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, afet kaynaklı ekonomik kayıpların Türkiye bütçesinin yaklaşık yüzde 1’ine denk geldiğine dikkat çekerek, “Afet bir milli güvenlik meselesidir. Bir afet durumunda egemenliğinizi kaybedebilirsiniz. Afetlere kayıtsız kalmak aynı zamanda ülkenin kalkınma bütçesinden her yıl milyarlarca doları sessizce silmek demektir.Afete karşı dayanıklılığını, yani afetle baş edebilme kapasitesini artırmak gerekiyor. Bu da yatırım demek. Türkiye’de afet risk azaltma yatırımlarına yapılacak her 1 dolarlık harcama, gelecekte 4 ila 7 dolar arasında fayda sağlar.Bu sadece kamunun değil özel sektörün de sorumluluğu” dedi.

TG Expo Genel Müdürü H. Cem Şenel de, bu yıl hem fuar hem de zirveyi aynı anda yapacaklarını belirterek, “Türkiye’de afet bilinci küçük yaşlardan itibaren yerleşmedikçe, ekonomik kalkınma sürdürülebilir olmaz. Fuar ve zirve bu alanda farkındalığı artırmak istiyoruz” diye konuştu.