Sosyal konutta merak edilenler belli oldu! Bakan Kurum 30 maddede anlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, ‘Yüzyılın Konut Projesi’ ile ilgili merak edilen 30 soru ve cevaplarını paylaştı.

1. Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

Başvurular 10 Kasım – 19 Aralık arasında toplanacak. Kuralar, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Teslimatlar Mart 2027’de başlayacak.

2. Kimler başvuru yapabilir?

18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar.

3. Kime ne kadar kontenjan var?

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore) %5, Engelliler %5, emekliler %20, 3 ve daha fazla çocuklu aileler %10, 18-30 arasında olan gençler %20, diğer alıcılar.

4. ‘Genç’ kategorisine kim başvurabilir?

10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar. (18-30 yaş)

5. ‘Üç ve daha fazla çocuklu aileler’ kategorisine kimler başvurabilir?

19.12.2007’den sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.

6. İkamet şartları nelerdir?

Başvuru yapılacak yerlerde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisinde 3 yıldır ikamet ediyor olması gerekecek.

7. Gelir şartı her il için farklı mı?

Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

8. Ödeme şartları nedir?

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak.

9. Kurada çıkmayanlar başvuru ücretini alacak mı?

Evet.

10. Başvurular hangi kanallardan?

Ziraat, Halk, Emlak Katılım banklarının şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet’ten.

11. e-Devlet’ten ödeme nasıl yapılır?

Sistemin verdiği IBAN’a, EFT/havale/ ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır.

12. Birden fazla başvuru olur mu?

Hayır.

13. Konutlar hangi büyüklükte?

200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 satışa sunulacak.

14. Konut tipini seçebilir miyim?

Hayır, seçilemeyecek. Konut tipi kura ile belirlenecek.

15. Taksitler ne zaman başlar?

Sözleşme tarihinden sonraki ay.

16. Konut, borç bitmeden satılır mı?

Hayır.

17. Hisseli tapu sahipleri başvurabilir mi?

Tam bağımsız hissesi olmadığı sürece ev sahibi sayılmaz ve başvuru yapabilir.

18. Başvuru sahibinin vefatı durumunda hak sahipliği ne olur?

Devam eder.

19. Geliri olmayanlar başvurabilir mi?

Evet.

20. Oturduğum ilçede proje yoksa başvuru yapamaz mıyım?

İkamet edilen ilçede proje bulunmaması halinde il merkezindeki projeye başvuru yapılabilecek.

21. Depremzedeyim, 1 yıldan fazladır başka bir kentte yaşıyorum. Memleketimdeki projeye başvurabilir miyim?

Evet.

22. Kategorimde kazanamazsam şansım biter mi?

Hayır. ‘Diğer Alıcılar’a aktarılırsınız.

23. Farklı aile bireyleri (dede, 18 yaş üstü çocuk vb.) başvurabilir mi?

Evet.

24. Yapı kullanım belgesi olanlar başvurabilir mi?

Konutu olanlar başvuru yapamazlar.

25. Aynı kişi birden fazla kategoriye başvurabilir mi?

Hayır.

26. Yurt dışında yaşayan T.C. vatandaşları başvurabilir mi?

Sadece Türkiye’de ikamet şartını sağlayanlar başvurabilir.

27. Engelli ve Emekli kategorisinde başvurular e-Devlet’ten yapılabilir mi?

Evet.

28. Engelli çocukları olan ebeveynler engelli kategorisinden başvurabilir mi?

Hayır.

29. Şehit ailesi kategorisinde yaş sınırı var mı?

Hayır.

30. Kiralık sosyal konutlar sadece İstanbul’da mı olacak?

Evet.