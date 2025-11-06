Yayla suyu sanayiye mi akacak? Korkuteli'nde su tartışması

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uzun süredir gündemde olan OSB projesi bu kez su meselesiyle gündeme geldi.

Sülekler ve Taşkesiği yaylalarından sondaj yöntemiyle su alınıp OSB'ye taşınacağı iddiası, bölgedeki çiftçilerin tepkisine neden oldu.

Arbede yaşandı

Önceki gün sabah saatlerinde seslerinin duyulması için toplanan bölge sakinleri durumu tepki gösterdi. Tartışmaların yaşandığı olayda bölge sakinleri ve kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

"SUYUMUZUN TOPRAĞA AKMASINI İSTİYORUZ"

Genç çiftçi Sevgi Topal, köyün su kaynağının tarım için hayati önemde olduğunu belirterek, Biz organize sanayiye karşı olan insanlar değiliz. Biz suyumuzun toprağa akmasını ve çiftçiliğin bitmemesini istiyoruz" dedi.

"KORKUTELİ BARAJI'NI BESLEYEN DOĞAL KAYNAK BUNLAR"

Sülekler Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, suyun sanayiye tahsisine ilişkin endişelerani dile getirdi. Özkan, "Korkuteli bölgesinde kurulması planlanan sanayiye, Sülekler Yaylası ve Taşkesiği Mahallemizden 4 adet sondajla su taşımak istiyorlar. Buradaki sondaj yataklarının alt kısmında iki tane Korkuteli Barajı'nı besleyen doğal kaynak bulunmakta. Toplamda 110 bin dönüm yıllık 250 bin tona yakın meyve üretimi yapılmakta.

Ayrıca bu bölgede Sülekler Mahallesi'nde Korkuteli'nin içme suyunu besleyen yüzde 70'lik bir su kapasitesi buradan çekilmekte. Bu haklı davamızda tüm Korkuteli halkımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi