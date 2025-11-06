Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Yayla suyu sanayiye mi akacak? Korkuteli'nde su tartışması

Yayla suyu sanayiye mi akacak? Korkuteli'nde su tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Su, Sanayi, OSB, Korkuteli, Yayla, Çiftçi, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki iki yaylada yaşayan çiftçiler, kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi'ne su sağlanması amacıyla sondajla su kaynaklarının aktarılacağı iddiasına tepki gösterdi. Meyvecilik ve hayvancılıkla geçindiklerini söyleyen üreticiler ile kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uzun süredir gündemde olan OSB projesi bu kez su meselesiyle gündeme geldi.

Sülekler ve Taşkesiği yaylalarından sondaj yöntemiyle su alınıp OSB'ye taşınacağı iddiası, bölgedeki çiftçilerin tepkisine neden oldu.
Arbede yaşandı

Yayla suyu sanayiye mi akacak? Korkuteli'nde su tartışması - 1. Resim

Önceki gün sabah saatlerinde seslerinin duyulması için toplanan bölge sakinleri durumu tepki gösterdi. Tartışmaların yaşandığı olayda bölge sakinleri ve kolluk kuvvetleri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

"SUYUMUZUN TOPRAĞA AKMASINI İSTİYORUZ"

Genç çiftçi Sevgi Topal, köyün su kaynağının tarım için hayati önemde olduğunu belirterek, Biz organize sanayiye karşı olan insanlar değiliz. Biz suyumuzun toprağa akmasını ve çiftçiliğin bitmemesini istiyoruz" dedi.

"KORKUTELİ BARAJI'NI BESLEYEN DOĞAL KAYNAK BUNLAR"

Sülekler Mahalle Muhtarı Mehmet Özkan, suyun sanayiye tahsisine ilişkin endişelerani dile getirdi. Özkan, "Korkuteli bölgesinde kurulması planlanan sanayiye, Sülekler Yaylası ve Taşkesiği Mahallemizden 4 adet sondajla su taşımak istiyorlar. Buradaki sondaj yataklarının alt kısmında iki tane Korkuteli Barajı'nı besleyen doğal kaynak bulunmakta. Toplamda 110 bin dönüm yıllık 250 bin tona yakın meyve üretimi yapılmakta.

Ayrıca bu bölgede Sülekler Mahallesi'nde Korkuteli'nin içme suyunu besleyen yüzde 70'lik bir su kapasitesi buradan çekilmekte. Bu haklı davamızda tüm Korkuteli halkımızı yanımızda görmek istiyoruz" dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Xabi Alonso'ya büyük tepki! Arda Güler ve Bellingham ortaya çıkardıBeşiktaş'ta Orkun Kökçü'den derbi sonrası ilk açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
FETÖ dosyalarını ‘tek tuşla’ kapattı! Zabıt katibinin büyük oyunu deşifre oluyor - 3. SayfaFETÖ dosyalarını ‘tek tuşla’ kapattı!Hastaneden cezaevine, oradan ölüme… Başsavcılık Ganalı Michael Adufu dosyasını açtı! - 3. SayfaBaşsavcılık Ganalı Michael Adufu dosyasını açtı!Cami avlusunda acı olay! Herkes müdahale etti ama kurtarılamadı - 3. SayfaCami avlusunda acı olay! Herkes müdahale etti ama kurtarılamadıArzu Açıkgöz cinayetinde yeni detay! Kızı Dila annesini bıçakla tehdit etmiş - 3. SayfaArzu Açıkgöz cinayetinde yeni detay! Kızı Dila annesini bıçakla tehdit etmişİnternet ilanıyla büyük vurgun! Alıcı ve satıcı aynı anda kandırıldı - 3. Sayfaİnternetteki 'satılık' ilanı 3 kişiyi cezaevine götürdüKayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu - 3. SayfaKayıp olarak aranıyordu, tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Sonraki Haber Yükleniyor...