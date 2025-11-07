Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Bakan Tekin'den ara tatil mesajı! "Verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir"

Bakan Tekin'den ara tatil mesajı! "Verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Tekin&#039;den ara tatil mesajı! &quot;Verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir&quot;
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatile ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Tekin, öğrencilere yönelik "İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ara tatillerin dinlenmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere tatilde dinlenirken kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamaları önerisinde bulundu.

Ara tatilin aile, arkadaşlar ve yakın çevreyle en iyi şekilde değerlendirilmesini tavsiye eden Tekin şu ifadeleri kullandı:

"İlgileriniz dahilinde okuyarak, yaşadığınız şehrin tarihi yerlerini ve doğal güzelliklerini ziyaret ederek verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir. Tatil dönüşü okullarımızda büyük bir heyecanla sizleri bekliyor olacağız.

Kıymetli öğretmenler, yoğun bir çalışma dönemini geride bırakarak ara tatile ulaştık. Bu kısa arada gerçekleştireceğimiz seminer çalışmaları, geride bırakılan eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesine fırsat sunan kıymetli bir zaman dilimidir. Çevrim içi olarak gerçekleştireceğimiz mesleki çalışma haftasında sizlere kolaylıklar diliyorum."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, 2025 sonu enflasyon tahminini yükseltti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Le Monde'nin 'Türkiye'deki genç nüfus' haberi asılsız çıktı! İddialar resmi verilerle çöktü - Eğitim'Türkiye'deki genç nüfus' haberi asılsız çıktıTürk havacılığı Avrupa’ya açılıyor! Gençler kıtanın kalbinde eğitim - EğitimTürk havacılığı Avrupa’ya açılıyor! Gençler kıtanın kalbinde eğitimÖğretmenlerimizin çalışma süresi OECD ortalamasının altında çıktı - EğitimÖğretmenlerimizin çalışma süresi OECD ortalamasının altındaChatGPT asistan mı kopyalama makinesi mi? YÖK, bu sorunun cevabı için mevzuat çalışmaları hazırlıyor - EğitimÜniversitede ChatGPT'ye sınır geliyorÖzel okullar çıkış arıyor: 2018'de teşvikler kaldırıldı, o günden beri sektör kendini bulmaya çalışıyor - Eğitim"Yeni çocuk gelmiyor, kontenjanın yarısı boş"Öğrenciler heyecanlı, geri sayım başladı! 9 gün ara tatil var... - EğitimÖğrenciler heyecanlı, geri sayım başladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...