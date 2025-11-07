Bakan Tekin'den ara tatil mesajı! "Verimli geçen bir tatil sizleri güçlendirecektir"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, ara tatillerin dinlenmek için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilere tatilde dinlenirken kendilerine ve gelişimlerine zaman ayırmayı unutmamaları önerisinde bulundu.

Ara tatilin aile, arkadaşlar ve yakın çevreyle en iyi şekilde değerlendirilmesini tavsiye eden Tekin şu ifadeleri kullandı: