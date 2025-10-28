Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bakan Tekin'den öğretmenlerle ilgili 'ara tatil' kararı

10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan mesleki çalışma haftasıyla ilgili öğretmenlerin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10-14 Kasım tarihleri arasındaki mesleki çalışma haftasının çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."

