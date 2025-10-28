Bakan Tekin'den öğretmenlerle ilgili 'ara tatil' kararı
10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan mesleki çalışma haftasıyla ilgili öğretmenlerin beklediği haber geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.
Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz. Eğitim ailemize hayırlı, uğurlu olsun."
