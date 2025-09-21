Bakan Tekin, Gaziler Günü'nde açıklamalarda bulundu: Terör örgütlerinin hiçbir argümanı kalmadı"

Eskişehir'de Terörsüz Türkiye süreci hakkında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2024 yılı itibarıyla artık terör örgütünün insanları kandırabileceği hiçbir argüman elinde kalmadı" dedi.

Bakan Tekin'i Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve il protokolü karşıladı. Gazileri ve ailelerini selamlayıp onlarla sohbet eden Bakan Tekin, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI EĞİTİM ÜCRETİ ÖDEMEYECEK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin programda yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz, hükümetimiz çocuklarını özel okula gönderen şehit ve gazi için bir kontenjan ayırmıştı. O kontenjanla gelen şehit-gazi çocuklarının eğitim ücretini almıyor ama kıyafet, kırtasiye, yemek ya da benzeri masraflarla bir anlamda o ücretten daha fazlasını talep ediyordu. Yayınladığımız yönetmelikle bunu engelledik. Şu andan itibaren sadece servis ücreti var. Bunun dışında ilave bir ücret olmayacak" dedi.



Sözlerinin devamında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Tekin şöyle konuştu:

"Bir kere öncelikle şunun altını çizelim; biz milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakâr ve değerlerine sahip bir siyaset ışığıyız. Yaptığımız her iş, attığımız her adım, öncelikle bizim bu değerlerimizle örtüşsün, bu değerlerimizle çakışmasın diye çaba sarf ediyoruz. İstediğimiz şey, bu değerlerimize uygun olmak şartlıyla politikalarımızı hayata geçirmektir. Bunu yaparken asla incitmeyeceğimiz, rahatsız etmek istemediğimiz kitle biraz önce ifade etmeye çalıştığımız atalarımız, dedelerimiz; bu ülke için canını ortaya koyan şehitlerimiz, gazilerimizdir.

Bakan Tekin şöyle devam etti:

"Birincisi güvenlik tedbirleriyle, askeri ya da silahlı mücadeleyle. Yani burada aramızda bulunan şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yaptığı mücadeleyle. Allah hepsinden razı olsun. Ancak bu mücadele yöntemlerinin yanında ikinci bir yöntem daha var, o da çok önemli. O da şu; insanları terörize eden, insanların terörle irtibat kurmasına sebebiyet veren politikaları, uygulamaları, yasakları ortadan kaldırmak. Bugün içinde yaşadığımız Terörsüz Türkiye diye yürüttüğümüz sürecin aslında atılması gereken önemli adımlarından bir tanesi burasıdır."

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN HİÇ Bİ ARGÜMANI KALMADI"

Kürtçe konuşmanın yasak olduğu bir Türkiye'den, Kürtçe devlet televizyon kanalının olduğu bir Türkiye'ye geçildiğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin okutulduğu, isteyenlerin çocuklarına Kürtçe ya da Zazaca derslerini aldırabildikleri özel kursların olduğu bir Türkiye'ye geldik. Bunu yapmaktaki sebebimiz; insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alan bir politika takip etmektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun kurduğu ekibin temel felsefesi, insanların temel hak ve hürriyetlerini dünyada örnek gösterilecek düzeyde güvence altına alan bir hukuk devleti formu inşa etmekti. Bunun için mücadele ettik. Bunu yaparken 2'nci beklentimiz de şuydu; bütün bu yasakları ortadan kaldırırsak terör örgütlerinin kullanacakları argümanlar kalmayacak. Terör örgütleri artık insanları kandırmak için herhangi bir yasağı, herhangi bir dayatmayı kullanamayacak ve dolayısıyla şehitlerimizin ve gazilerimizin uğruna mücadele ettikleri o barışı yeniden inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

2024 yılı itibarıyla artık terör örgütünün insanları kandırabileceği hiçbir argümanın kalmadığına dikkat çeken Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Hep beraber bu süreci yürüteceğiz. Bu anlamda toplumun tüm kesimlerinden destek almak konusunda bu kez Sayın Cumhurbaşkanımız çok ısrarlı. Biz ayrım gözetmeksizin bütün siyasi partilere, bütün siyasi yapılara diyoruz ki: Gelin, Terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edelim. Terörsüz bir Türkiye ortamında, zamanı geldiğinde siyasi görüş ayrılıklarımızı konuşuruz ama şimdi siyasi görüş ayrılıklarımızı kenarda bırakmanın vakti geldi. Bu süreçte bize, siyasi ayrım yapmaksızın bütün partilerin desteği lazım. En çok da incitmekten imtina ettiğimiz, korktuğumuz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bize desteği çok önemli"





"GAZİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak ise şöyle konuştu:

"Gaziler Günü şu zaman diliminde çok manalı ve anlamlı. Hükümetimiz, AK Partimiz olarak her zaman sayın gazilerimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu minvalde onları her zaman hatırlıyoruz, her zaman yanlarında olduğumuzu dile getiriyoruz.

Bakan Tekin'in konuşmasının ardından şehitlerin ruhu için topluca dua edildi.