AJet, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası güvenlik riski nedeniyle 5 ülkeye seferlerini iptal etti. AJet'ten yapılan açıklamada, "Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir." denildi.

AJet, İran hava sahasının kapanması nedeniyle bölgede artan güvenlik riskleri doğrultusunda 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İran, Irak, Suriye, Lübnan seferleri ve 28 Şubat tarihli BAE seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Bölgedeki durumun yakından takip edildiği ifade edilirken ek iptal kararlarının da alınabileceği kaydedildi.

"EK İPTALLER DE SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında bölgede artan güvenlik riskleri nedeniyle, 28 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferlerimiz ile 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri seferimizi iptal etme kararı aldık. Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir. Yolcularımız güncel uçuş bilgilerine resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." dedi.

