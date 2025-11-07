Geçen yıl 50 liraydı, bu yıl 35 lira! Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi yok satıyor
Kış aylarının vazgeçilmezi mandalina geçen seneye göre yüzde 30 daha düşük fiyata tezgahlarda yerini aldı. Fiyatın düşmesinin ardından mandalina daha fazla tercih edilmeye başlandı.
Geçen seneye göre fiyatının yüzde 30 düşmesiyle daha erişilebilir hale gelen mandalina, vatandaşların çokça tercih ettiği bir meyve oldu. Yaklaşık 30 yıldır pazarda esnaflık yapan Adem Albayrak, bu seneki ürünlerin çok lezzetli olduğunu belirtti.
GEÇEN YIL 50 LİRAYDI, BU YIL 35 LİRA
Albayrak, "Mandalina bu yıl ucuz ve bol. Geçen yıl bu mandalinayı 50 liraya satıyordum, bu yıl ise 30-35 liraya satıyoruz. Vatandaşın ilgisi gayet iyi. Bu sene lezzetleri çok güzel, çok kaliteli, 10 numara mallar geldi. Kilosunu 35 liradan satıyoruz, ayrıca 3 kilo 100 lira kampanyamız var" dedi.
