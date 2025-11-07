Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
Hazine haftaya üç ihale gerçekleştirecek
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ve bir hazine bonosunun yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Kasım Pazartesi günü 7 ay (217 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Bakanlık, 11 Kasım Salı günü de 2 yıl (700 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atacak.

Aynı gün 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da yapılacak.

