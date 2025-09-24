Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ÖGG sınavı ne zaman? EGM duyurdu

ÖGG sınavı ne zaman? EGM duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÖGG sınavı ne zaman? EGM duyurdu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özel Güvenlik Görevlisi sınav tarihi merak ediliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak olan ÖGG sınavı 1 yılda toplam 6 kez uygulanıyor. 2025 Yılının ilk 4 ÖGG sınavı tamamlandı. Bugünlerde ise beşinci ÖGG sınavının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor.

ÖGG sınavlarına katılacak adaylar için nefesler tutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavlarda 2025 yılının ilk dört etabı tamamlanırken sırada beşinci sınav var. 

Peki Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman uygulanacak? İşte tüm detaylar...

Özel güvenlik hizmetlerine düzenleme

ÖGG SINAVI NE ZAMAN? 

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek. 

Adayların sınav takvimini yakından takip etmeleri ve başvuru tarihlerine dikkat etmesi tavsiye ediliyor.

EGM: Özel güvenlik görevlileri önleyici arama yapabilir

YILIN SON ÖGG SINAVI HANGİ TARİHTE?

Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü uygulanacak. Yılın son fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar için bu tarih oldukça önemlidir. 

EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular, başvuru süreçleri ve sonuç açıklamaları güncel olarak takip edilmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emircan Övüç neden öldü? Göztepe taraftarı Emircan Övüç'ün ölüm sebebi merak ediiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Emircan Övüç neden öldü? Göztepe taraftarı Emircan Övüç'ün ölüm sebebi merak ediiyor - HaberlerEmircan Övüç neden öldü? Göztepe taraftarı Emircan Övüç'ün ölüm sebebi merak ediiyorAJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Uçuş tarihleri belli oldu - HaberlerAJet 9 dolar bilet kampanyası hangi ülkelerde geçerli? Uçuş tarihleri belli olduLevent Özdilek kimdir, kaç yaşında? Eşref Rüya'nın Hıdır'ı oldu - HaberlerLevent Özdilek kimdir, kaç yaşında? Eşref Rüya'nın Hıdır'ı olduErzurumspor FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? 1. Lig heyecanı sürüyor! - HaberlerErzurumspor FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, nerede izlenir, hangi kanalda? 1. Lig heyecanı sürüyor!Real Betis - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerReal Betis - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta?Bandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerBandırmaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifresiz canlı yayınlanacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...