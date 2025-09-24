ÖGG sınavı ne zaman? EGM duyurdu

ÖGG sınavlarına katılacak adaylar için nefesler tutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavlarda 2025 yılının ilk dört etabı tamamlanırken sırada beşinci sınav var.

Peki Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman uygulanacak? İşte tüm detaylar...

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek.

Adayların sınav takvimini yakından takip etmeleri ve başvuru tarihlerine dikkat etmesi tavsiye ediliyor.

YILIN SON ÖGG SINAVI HANGİ TARİHTE?



Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi sınavı 14 Aralık 2025 Pazar günü uygulanacak. Yılın son fırsatını değerlendirmek isteyen adaylar için bu tarih oldukça önemlidir.

EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular, başvuru süreçleri ve sonuç açıklamaları güncel olarak takip edilmektedir.