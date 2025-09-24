Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
KPSS sonuçları sorgulama ekranı: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları sorgulama ekranı: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Memur olabilme hayaliyle sınava katılan adaylar "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları 7, 13 ve 14 Eylül tarihleri arasında ÖSYM tarafından gerçekleşmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takviminin ardından KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Eylül ayında sona eren KPSS sınavlarının ardından ise gözler ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 KPSS takvimine çevrildi.

"KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının ardından sonuçların açıklanacağı tarih de netleşti. KPSS sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanması bekleniyor.

 7 Eylül'de yapılan KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı sonuçları ve 13-14 Eylül'de tamamlandı.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından sonuçlara ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

