2026 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor

2026 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor

2026 Ortaöğretim KPSS başvuruları ne zaman? 2026 ÖSYM sınav takvimi araştırılıyor
Ortaöğretim ve önlisans KPSS oturumları iki yılda bir düzenleniyor. 2025’te yapılmayan sınavlar için gözler 2026 ÖSYM sınav takvimine çevrildi. Adaylar, 2026 ortaöğretim KPSS başvuru tarihi ve sınav detaylarını merak ediyor.

Memur adaylarının merakla beklediği KPSS ortaöğretim ve önlisans oturumları, ÖSYM tarafından iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Lisans düzeyi için sınav her yıl yapılırken, lise ve önlisans oturumları yalnızca çift yıllarda uygulanıyor.

2026 ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN? 

KPSS ortaöğretim ve önlisans oturumlarının başvuruları, her zaman sınavdan birkaç ay önce alınmaktadır. ÖSYM, 2026 sınav takvimini açıkladığında başvuru tarihleri de netleşecek. Genellikle lise ve önlisans KPSS başvuruları yaz aylarında başlıyor ve yaklaşık iki hafta sürüyor.

2024 yılında yapılan sınavlarda başvurular haziran-temmuz döneminde alınmıştı. Bu nedenle 2026 KPSS için de başvuruların benzer şekilde yaz aylarında gerçekleşmesi bekleniyor. Adayların, takvimin ilan edilmesiyle birlikte ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden süreci takip etmeleri gerekiyor.

2026 LİSE KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Lise ve önlisans KPSS oturumları her iki yılda bir, genellikle ekim-kasım aylarında düzenleniyor. 2025 yılında yapılmayan sınav, 2026 yılında gerçekleştirilecek. Resmi takvim açıklanmasa da sınavın sonbahar döneminde yapılması öngörülüyor.

