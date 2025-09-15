Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 2026 KPSS başvuruları ne zaman?

2026 KPSS başvuruları ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2026 KPSS başvuruları ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 KPSS başvuru tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının katılabileceği sınav için ÖSYM'den açıklama bekleniyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), kariyer hedefi planlayan adayların gündeminde. 2026 KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takvimi yakından takip ediliyor.

2026 KPSS başvuruları ne zaman? - 1. Resim

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimini 2025 yılı dolmadan duyurması bekleniyor. 2025 yılı sınav takvimi, 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu durum göz önüne alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de Kasım 2025'te duyurulması bekleniyor. ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından KPSS başvuru tarihleri de belirlenmiş olacak.

2026 KPSS başvuruları ne zaman? - 2. Resim

KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunları başvuru yapabiliyor. Sınavdan alınan puanlar iki yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Adaylar, aldıkları puanlarla farklı kamu pozisyonlarına başvuruda bulunabiliyor.

2026 KPSS başvuruları ne zaman? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklıkları düşüyor!Kartalkaya otel yangını davasında mütalaa açıklandı: Otel sahibi ve 4 kişi kastla öldürmekle suçlandı  
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Teşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? 2025 Teşkilat 6. sezon heyecanı başlıyor! - HaberlerTeşkilat ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi belli oldu mu? 2025 Teşkilat 6. sezon heyecanı başlıyor!Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 15 Eylül 2025 TV yayın akışı duyuruldu - HaberlerBu akşam televizyonda hangi diziler var? 15 Eylül 2025 TV yayın akışı duyurulduSahtekar dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? - HaberlerSahtekar dizisi ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu?Marmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durum - HaberlerMarmaray'a zam geldi mi, gelecek mi? İBB toplu taşıma zammında son durumUzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandı - HaberlerUzak Şehir'in bu akşam yeni bölümü yayınlanacak mı? 15 Eylül 2025 Kanal D yayın akışı yayınlandıBirol Dovanbek cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı'da şüpheli ölüm gündeme damga vurdu - HaberlerBirol Dovanbek cinayeti çözüldü mü? Müge Anlı'da şüpheli ölüm gündeme damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...