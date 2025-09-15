2026 KPSS başvuruları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), kariyer hedefi planlayan adayların gündeminde. 2026 KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takvimi yakından takip ediliyor.

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimini 2025 yılı dolmadan duyurması bekleniyor. 2025 yılı sınav takvimi, 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu durum göz önüne alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de Kasım 2025'te duyurulması bekleniyor. ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından KPSS başvuru tarihleri de belirlenmiş olacak.

KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ortaöğretim, önlisans veya lisans mezunları başvuru yapabiliyor. Sınavdan alınan puanlar iki yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Adaylar, aldıkları puanlarla farklı kamu pozisyonlarına başvuruda bulunabiliyor.