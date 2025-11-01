Kartal'da bir binanın kolonları çatladı! Tahliye edilen apartman mühürlendi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Güncelleme:
İstanbul Kartal'da 4 katlı bir apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. İhbar üzene bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri tedbir amaçlı binayı tahliye ederek mühürledi. Binada yarın detaylı inceleme yapılacak.
Kartal'da, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi.
Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.
BİNA TAHLİYE EDİLEREK MÜHÜRLENDİ
Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bazı eşyalarını alarak binayı boşalttı.
İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi.
Binanın çevresi şerit çekilerek kapatılırken, detaylı incelemeler yarın yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı