Kartal'da bir binanın kolonları çatladı! Tahliye edilen apartman mühürlendi

Kartal'da bir binanın kolonları çatladı! Tahliye edilen apartman mühürlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kartal'da 4 katlı bir apartmanın kolonlarında çatlak oluştu. İhbar üzene bölgede incelemelerde bulunan AFAD ekipleri tedbir amaçlı binayı tahliye ederek mühürledi. Binada yarın detaylı inceleme yapılacak.

Kartal'da, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi.

Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kartal'da bir binanın kolonları çatladı! Tahliye edilen apartman mühürlendi - 1. Resim

BİNA TAHLİYE EDİLEREK MÜHÜRLENDİ 

Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bazı eşyalarını alarak binayı boşalttı.

Kartal'da bir binanın kolonları çatladı! Tahliye edilen apartman mühürlendi - 2. Resim

İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi.

Binanın çevresi şerit çekilerek kapatılırken, detaylı incelemeler yarın yapılacak.

