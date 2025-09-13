İlk ara tatil ne zaman? MEB Kasım ara tatil takvimi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Okullarda ilk ara tatilin hangi tarihte başlayacağı öğrenci, veli ve öğretmenlerin gündeminde. Tatil hazırlığını şimdiden yapmak isteyenler, "İlk ara tatil ne zaman?" sorusunu araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi merak ediliyor.
Okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü çaldı. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri merak edildi. Tatil planlarını şimdiden yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler, "İlk ara tatil ne zaman?" sorusunu araştırmaya başladı.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, okullarda ilk ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor. İkinci dönem ara tatili ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öte yandan yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanacak.
MEB ARA TATİL TAKVİMİ
|2025-2026 Ara Tatil Takvimi
|Tarih
|Açıklama
|Birinci dönem ara tatili başlama
|10 Kasım 2025
|Öğrenciler için birinci ara tatil başlıyor.
|Birinci dönem ara tatili bitiş
|14 Kasım 2025
|Birinci ara tatil sona eriyor.
|İkinci dönem ara tatili
|16-20 Mart 2026
|İkinci dönem ara tatili yapılacak.
|Yarıyıl tatili başlama
|19 Ocak 2026
|Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor.
|Yarıyıl tatili bitiş
|30 Ocak 2026
|Yarıyıl tatili sona eriyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe