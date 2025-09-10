Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi
Okulların 8 Eylül Pazartesi günü resmen açılmasıyla birlikte gözler ara tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Tatil hazırlığını önceden yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler, "Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi.
Okullarda 8 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri de araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler bu soruya cevap arıyor.
OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla bütün illere gönderilen genelgeye göre, okullarda birinci ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor.
2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ
|Eğitim-Öğretim Etkinliği
|Tarih
|Açıklama
|Birinci dönem ara tatili başlama
|10 Kasım 2025
|Öğrenciler için birinci ara tatil başlıyor.
|Birinci dönem ara tatili bitiş
|14 Kasım 2025
|Birinci ara tatil sona eriyor.
|İkinci dönem ara tatili
|16-20 Mart 2026
|İkinci dönem ara tatili uygulanacak.
|Yarıyıl tatili başlama
|19 Ocak 2026
|Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor.
|Yarıyıl tatili bitiş
|30 Ocak 2026
|Yarıyıl tatili sona eriyor.
