Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi

Okullarda 8 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri de araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler bu soruya cevap arıyor.

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla bütün illere gönderilen genelgeye göre, okullarda birinci ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ