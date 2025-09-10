Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi
Haberler

Okulların 8 Eylül Pazartesi günü resmen açılmasıyla birlikte gözler ara tatilin başlayacağı tarihe çevrildi. Tatil hazırlığını önceden yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler, "Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatil takvimi.

Okullarda 8 Eylül Pazartesi günü ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ara tatil tarihleri de araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Şimdiden tatil planı yapmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler bu soruya cevap arıyor.

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2025-2026 eğitim-öğretim yılı tatil takvimi - 1. Resim

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin imzasıyla bütün illere gönderilen genelgeye göre, okullarda birinci ara tatil 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlıyor, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona eriyor.

2025-2026 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ARA TATİL TAKVİMİ

Eğitim-Öğretim EtkinliğiTarihAçıklama
Birinci dönem ara tatili başlama10 Kasım 2025Öğrenciler için birinci ara tatil başlıyor.
Birinci dönem ara tatili bitiş14 Kasım 2025Birinci ara tatil sona eriyor.
İkinci dönem ara tatili16-20 Mart 2026İkinci dönem ara tatili uygulanacak.
Yarıyıl tatili başlama19 Ocak 2026Öğrenciler için yarıyıl tatili başlıyor.
Yarıyıl tatili bitiş30 Ocak 2026Yarıyıl tatili sona eriyor.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
