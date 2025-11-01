Yol kesen şehir eşkıyaları tarih olacak! Yerlikaya o anları paylaşıp, ağır cezaları tek tek saydı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte başka aracın yolunu keserek trafiği tehlikeye atan şahsa ceza uygulandığını ve bu tür olaylara geçit verilmeyeceğini bildirdi.

X platformundaki paylaşımında Yerlikaya, "Sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız, belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" bilgilerini aktardı.

Yelirkaya'nın açıklaması şöyle:

Gereği yapıldı, trafikte yol kesen şehir eşkıyası;

Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle, yol kesen şehir eşkıyaları tarih olacak.

Caydırıcı cezalar geliyor.

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre:

Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan, sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

İstanbul’da aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.D. yakalandı. Gereği Yapıldı. Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara gereğini yapmaya devam edeceğiz. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin.