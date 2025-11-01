Bakan Yerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana 550 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını, 2016 yılından itibaren toplam dönüş yapanların sayısının ise 1 milyon 290 bin olduğunu bildirdi.

"ESED ZULMÜNÜN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇECEK"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: "Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik. Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik. Hakk’ın, haklının ve mazlumun yanında olduk. 8 Aralık’ta, Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı.

550 BİN SURİYE ÜLKESİNE DÖNDÜ

Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. 8 Aralıktan itibaren 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bin oldu. Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Tüm illerimizde Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz."