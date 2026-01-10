Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares'i kadrosuna katmak için şartları zorluyor. Serie A'da birçok kulüp, güncel piyasa değeri 15 milyo euro olan 25 yaşındaki Portekizli futbolcuyla ilgileniyor. Tavares transferine dair son durumu Başkan Serdal Adalı açıkladı.

Süper Lig'in 17 haftalık ilk devresinde beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen David Jurasek, Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve Mert Günok'la yollarını ayırdı, deneyimli futbolcu Necip Uysal'ı da kadro dışı bıraktı. Ayrılan oyuncuların ardından transfer çalışmalarına hız veren yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istediği oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor. Transfer listesinde yer alan Nuno Tavares konusunda son dakika açıklaması geldi.

Serdal Adalı

ADALI'DAN TRASFER MESAJI

Serdar Adalı ile yaptığı görüşmeyi Sports Digitale yayınında paylaşan gazeteci Sercan Dikme, "Beşiktaş Başkanı ile konuştum. Hem transfere dair hem de taraftara mesajı var" ifadelerini kullandı.

Nuno Tavares (Fotoğraf: Instagram)

"TAVARES İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Nuno Tavares sorusu üzerine siyah-beyazlı kulübün bir numarası, "Taraftarımız bize güvensin. En doğru oyuncuları, en makul seviyede almak için uğraşıyoruz. Transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Hepimiz günde 20 saat çalışıyoruz. Kimse panik yapmasın. 3-5 kişi bizi televizyonda ve sosyal medyada eleştirecek diye aceleye getirip, gereğinden fazla transfer ücreti vermeyeceğiz. İstediğimiz oyuncuları bizim istediğimiz şartlarda almaya çalışıyoruz. Nuno Tavares'i transfer etmek için uğraşıyoruz" cevabını verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası