Devre arası çalışmalarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Tammy Abraham, İstanbul'a döndü. İngiliz santrforla ilgili beklenmedik gelişmenin nedeni belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüp, Antalya kampından İstanbul'a dönen golcü futbolcu Tammy Abraham hakkında bilgilendirme yaptı.

Tammy Abraham

Beşiktaş'ın resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul’a dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

24 MAÇTA 12 GOL

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 24 maçta 12 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

