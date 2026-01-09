SPOR SERVİSİ
Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması: Sergen Yalçın'la görüştü, İstanbul'a döndü
Devre arası çalışmalarını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Tammy Abraham, İstanbul'a döndü. İngiliz santrforla ilgili beklenmedik gelişmenin nedeni belli oldu.
Spor 56 dk önce
Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, Tammy Abraham'ın İstanbul'a döndüğünü duyurdu.
- Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak İstanbul'a döndü.
Siyah-beyazlı kulüp, Antalya kampından İstanbul'a dönen golcü futbolcu Tammy Abraham hakkında bilgilendirme yaptı.
Beşiktaş'ın resmi sitesinde yer alan açıklamada, "Tammy Abraham, eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetimizden izin alarak İstanbul’a dönmüştür. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
24 MAÇTA 12 GOL
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 24 maçta 12 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
