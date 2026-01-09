Paulista’nın ayrılığı üzerine stoper transferine öncelik verildi. Siyah beyazlılar ilk teklifi yaptı, İngiliz ekibi Wolverhampton ile pazarlıklar devam ediyor

Murad Tamer - Beşiktaş’ta stoper harekâtı hızlandı. Paulista’nın anne ve babasının hastalıkları sebebiyle ayrılması üzerine acilen takviye yapılması için somut adımlar atıldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın Wolverhampton’da forma giyen Emmanuel Agbadou’da ısrarcı. Siyah beyazlılar, Wolverhampton’a yaptığı teklifte satın alma opsiyonunu da içeren kiralama formülü üzerinde duruyor. Görüşmelerde toplam paketin 15 milyon avro seviyelerine kadar çıktığı, pazarlıkların opsiyon ve ödeme planı detayları üzerinden şekillendiği öğrenildi.

OYUNCU SICAK BAKIYOR

Transfer sürecinde Sergen Yalçın’ın devreye girerek oyuncuyla doğrudan temas kurduğu, yapılan görüşmeler sonrası Agbadou’nun Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Oyuncu cephesinde oluşan bu olumlu tabloyu önemli bir avantaj olarak gören siyah beyazlılar transferi bir an önce bitirmek niyetinde. İki kulüp arasındaki opsiyon maddesi görüşmelerinde 5 milyon avro civarında bir fark bulunuyor. Siyah beyazlı yönetim, Afrika Kupası’nda bulunan Agbadou için Wolverhampton ile olan fiyat farkını kapatmak için görüşme trafiğini yoğunlaştırmış durumda.

KARTAL’A UYAR

Wolverhampton forması giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli savunmacının, mevcut kadro yapısı ve savunmadaki boşluk dikkate alındığında doğrudan katkı sağlayabilecek bir profil olarak değerlendirildiği aktarıldı.

