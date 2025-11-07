Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı

Türkiye'nin rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin rakibi Bulgaristan&#039;ın aday kadrosu açıklandı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

A Milli Futbol Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 15 Kasım'da Bursa'da karşılaşacağı Bulgaristan'ın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Alexander Dimitrov, kadroya 25 futbolcu davet etti. Türkiye, E Grubu 3'üncü maçında Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1 mağlup etmişti.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda A Milli Takım, 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesi Bulgaristan'ın 25 kişilik aday kadrosu açıklandı.

Türkiye'nin rakibi Bulgaristan'ın aday kadrosu açıklandı - 1. Resim

Teknik direktör Alexander Dimitrov tarafından belirlenen kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Alex Bozhev (SK Slavia Prague), Dimitar Evtimov (FC Botev Vratsa)

Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Kristian Dimitrov (PFC Levski Sofia), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Anton Nedyalkov (PFC Ludogorets 1945), Martin Georgiev (PFC Slavia Sofia), Viktor Popov (Korona Kielce), Christian Petrov (SC Heerenveen)

Orta Saha: Ilia Gruev (Leeds United), Filip Krastev (Oxford United), Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia), Stanislav Shopov (NK Osijek), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Ivan Yordanov (PFC Ludogorets 1945)

Forvet: Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Radoslav Kirilov (PFC Levski Sofia), Georgi Rusev (CSKA 1948), Zdravko Dimitrov (Bodrum FK), Kiril Despodov (PAOK FC), Martin Minchev (KS Cracovia), Vladimir Nikolov (Korona Kielce)

