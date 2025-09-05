ABD’nin en seçkin komandoları Kuzey Koreli sivilleri vurdu!

2019 yılının başlarında, Başkan Donald Trump tarafından onaylanan ve “Kuzey Kore’de stratejik avantaj sağlama” iddiasıyla yürütülen çok gizli SEAL Team 6 operasyonu, beklenmedik bir felaketle sonuçlandı.

KUZEY KORELİ SİVİLLER ÖLDÜ

Operasyon, bir kış gecesinde Navy SEAL’lerin Kuzey Kore kıyısına gizlice açılmasıyla başladı.

Hedef, lider Kim Jong‑un’un iletişimlerini dinleyecek bir elektronik cihaz yerleştirmekti. Ancak sızma sırasında, beklenmedik bir Kuzey Kore teknesi belirince silahsız sivillerin ölümüne yol açıldı.

CİHAZ YERLEŞTİRİLEMEDEN GERİ ÇEKİLME

SEAL’lar, daha cihazı kuramadan farkedilince geri çekilmek zorunda kaldı. Operasyonun varlığı ne ABD ne de Kuzey Kore tarafından kamuoyuna açıklandı; hatta ima bile edilmedi. Trump yönetimi, Kongre’yi öncesinde ya da sonrasında bilgilendirmedi.

MİNİ DENİZALTI PLANI! 'SESSİZCE SIZMA'

Plan, nükleer denizaltıdan fırlatılan iki mini denizaltıyla SEAL’ları kıyıya yollamaktı.

ÜÇ KÜÇÜK HATA YÜZÜNDEN... Operasyon sahasında üç küçük ama kritik hata gerçekleşti: Mini denizaltılardan ikincisi hedefe geçip U dönüşü yapmak zorunda kaldı. Denizaltılar zıt yönlere bakıyordu, bu da koordinasyon kaybına yol açtı. Açılan kokpit kapısından çıkan ışık ve motor sesi, bir Kuzey Kore botunun dikkatini çekti.

ATEŞ AÇILDI

New York Times'ın iddiasına göre SEAL’lar, kıyıda karşılaştıkları bir tekne mürettebatına ateş açtı. Olayın ardından cesetler suya atıldı; ciğerleri bıçakla delinerek batmaları sağlandı.

SEAL’lar mini denizaltılara geri dönüp acil sinyal gönderdi. Nükleer denizaltı büyük bir risk alarak kıyıya yaklaşmış, ardından açık denize geri dönmüştü. Hiçbir Amerikan askeri personel zarar görmedi.

TRUMP VE KİM JONG-UN NE YAPTI?

Trump ve Kim Jong‑un arasındaki müzakereler, Singapur ve Hanoi buluşmalarında inişli çıkışlı bir seyir izledi. Operasyonun başarısızlığı, diplomatik süreci sekteye uğratabilecek, büyük düşmanlıklar doğurabilecek nitelikteydi.

Vietnam’daki nükleer zirve, planlandığı gibi yapıldı ama hiçbir anlaşma sağlanamadı. Ardından Kuzey Kore, Mayıs’ta yeniden füze denemelerine başladı; ABD bu dönemde Kuzey Kore’nin “yaklaşık 50 nükleer silaha” ve daha fazlasına yönelik malzemeye sahip olduğunu düşünüyordu.

KONGRE BİLGİLENDİRİLMEDİ

Operasyon ve sonrası raporlar gizli tutuldu. Kongre’nin kritik komite üyeleri bilgilendirilmedi. Columbia Üniversitesi’nden Prof. Matthew Waxman, bu durumun federal yasayı ihlal etme potansiyelini taşıdığını belirtti:

“Önemli olaylar olduğunda Kongre’nin karanlıkta bırakılmaması gerekir.”

TARİH TEKERRÜR MÜ EDİYOR? SEAL GEÇMİŞİ

SEAL Team 6’nın geçmişi, cesur ama bazen sonuçları trajik olmuş operasyonlarla dolu: Grenada’da dört üye boğularak, Afganistan’da rehine yanlışlıkla öldürülerek… Obama yönetimi bu tür operasyonları sınırlamıştı, Trump dönemi ise bu kısıtlamaları büyük ölçüde geri aldı.