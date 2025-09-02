Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'den Kuzey Kore'ye sessiz operasyon! RC-135S casus uçağı devreye girdi

ABD’den Kuzey Kore’ye sessiz operasyon! RC-135S casus uçağı devreye girdi

Amerikan Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135S Cobra Ball casus uçağı, Kuzey Kore'nin füze fırlatma hazırlıklarını izlemek için Japonya Denizi üzerinde beş gün boyunca art arda keşif uçuşları gerçekleştirdi.

Uçuş verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135S Cobra Ball casus uçağı, Kuzey Kore’nin muhtemel füze fırlatma hazırlıklarını izlemek için beş gün boyunca art arda görev uçuşları gerçekleştirdi. 

Uçak, Japonya Denizi üzerinde yaklaşık 13 saat süren keşif görevleri yaptı.

ABD’den Kuzey Kore’ye sessiz operasyon! RC-135S casus uçağı devreye girdi - 1. Resim

GİZLİ TESİSLERDE ŞÜPHELİ HAREKETLİLİK

Amerikan casus uçuşları iddialara göre uydu görüntülerinde Kuzey Kore’nin nükleer programıyla bağlantılı gizli bir tesiste şüpheli faaliyetlerin görülmesi üzerine yoğunlaştırmıştı.

FLİGHTRADAR VERİLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Çevrimiçi uçuş takip hizmeti Flightradar24’ün verilerine göre, Cobra Ball ilk uçuşunu yerel saatle sabaha karşı Kadena Hava Üssü’nden yaparak Japonya Denizi’ne yöneldi. Görevlerde zaman zaman hava ikmal tankerleri de kullanıldı.

ABD’den Kuzey Kore’ye sessiz operasyon! RC-135S casus uçağı devreye girdi - 2. Resim

ABD'DEN 'ULUSAL ÖNCELİKLİ GÖREV' VURGUSU

ABD Hava Kuvvetleri, Cobra Ball filosunun “Genelkurmay Başkanlığı’nın yönlendirdiği ulusal öncelikli görevlerde” kullanıldığını açıkladı. 

Askeri bilgi notunda, “RC-135S, liderlere ve savunma topluluğuna başka hiçbir kaynaktan elde edilemeyecek hayati veriler sağlıyor” denildi.

KUZEY KORE TEHDİDİ BÜYÜYOR

ABD Savunma İstihbarat Ajansı’nın raporuna göre, “ABD ana vatanına yönelik füze tehditleri önümüzdeki on yıl içinde ölçek ve karmaşıklık açısından artacak. Kuzey Kore, ana vatanın tamamını vurabilecek balistik füzeleri başarıyla test etti.”

GÖZLER KİM JONG UN'UN ADIMLARINDA

Washington, Kuzey Kore’nin Çin ziyaretine denk gelecek şekilde yeni bir füze denemesi yapıp yapmayacağını yakından izliyor. ABD ordusu Kore Yarımadası çevresinde casus uçuşlarını sürdüreceğini beyan etti.

