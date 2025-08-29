Kuzey Kore’nin gizli nükleer üssünde hareketlilik tespit edildi!

Kuzey Kore’nin yıllardır efsanelere, casus raporlarına ve istihbarat sızıntılarına konu olan gizli Hagap yeraltı nükleer tesisi, yeniden tüm dünyayı alarma geçirdi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Sentinel-2 uydularından elde edilen son görüntüler, tesiste yeni beton yapılar ve hummalı inşaat faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı.

"NÜKLEER PROGRAM KATLANARAK GENİŞLİYOR"

Görüntülerin Kim Jong Un’un hız kesmeyen nükleer silahlanma programı ile bağlantılı.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu’na göre Kuzey Kore’nin elinde yaklaşık 50 nükleer başlık bulunuyor, ayrıca 90 savaş başlığı üretmeye yetecek kadar fisil malzemeye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim, 18 Ağustos’ta donanma muhribi ziyaretinde yaptığı açıklamada, “Güvenlik ortamı her geçen gün daha ciddi hale geliyor. Mevcut durum, askeri doktrinlerimizde köklü değişiklik yapmamızı ve nükleerleşmeyi hızla genişletmemizi gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

HAGAP TESİSİNE MERCEK

Pyongyang’ın 120 kilometre kuzeydoğusunda, Myohyangsan dağlarının eteklerinde yer alan Hagap tesisi, 1998’de basına sızan gizli bir ABD Savunma İstihbarat raporuyla ilk kez duyulmuştu.

Rapor, tesisin nükleer malzeme üretimi veya depolaması için kullanılabileceğini öne sürmüştü.

Bugün ise NK Pro’nun analiz ettiği uydu fotoğrafları, bölgede yeni inşaat faaliyetleri olduğunu doğruluyor. Ancak uzmanlar kesin hükme varmamak gerektiği görüşünde.

Nükleer silahların yayılmasını önleme uzmanı John Ford, Newsweek’e şunları söyledi:

“Devlet medyasının ziyareti ya da daha net uydu verileri olmadan ne olduğunu kesin olarak söylemek imkansız. Kangson gibi diğer tesislerde gördüğümüz tipik işaretler Hagap’ta henüz tam doğrulanmadı.”

ABD VE MÜTTEFİKLER ALARMDA

ABD’nin Pyongyang’ın nükleer faaliyetlerini mercek altına aldığı, Pentagon’un konuyla ilgili değerlendirme yapmaya başladığı bilgisi paylaşıldı.

NE OLACAK

Kim Jong Un, defalarca nükleer kapasiteyi “katlanarak artırma” sözü verdi. Uzmanlara göre, diplomasi kapısı tamamen kapanmış değil.

Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanı Ankit Panda, şubat ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Nükleer savaş riskini azaltmaya ve Kuzeydoğu Asya’ya daha fazla istikrar getirmeye yönelik diplomatik girişimler hâlâ en iyi seçenek.”