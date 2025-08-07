Özgü Namal ekranlara geri dönüyor! Yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi

Birçok iddialı projede rol alan ünlü oyuncu Özgü Namal, ekranlara güçlü bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzalı ve NOW TV’de yayınlanacak olan “Kıskanmak” dizisinin okuma provaları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Provadan paylaşılan kareler, hem dizinin atmosferine dair merakı artırdı hem de Özgü Namal’ın yeni imajını gözler önüne serdi. Saçlarını kızıl renge boyatan Namal, bu değişimiyle sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranlarından tam not aldı.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA NADİM GÜÇ OTURUYOR

Nahid Sırrı Örik’in aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Yılmaz Şahin kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç oturuyor. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak olan “Kıskanmak”, şimdiden en çok konuşulan projeler arasında yerini aldı.